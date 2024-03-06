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鄧炳強駁英美官員 「立法是鎖好門窗」

【明報專訊】多個歐美國家就《基本法》23條立法表達關注，保安局長鄧炳強昨指有外部勢力抹黑立法，主動點名反駁英國外相卡梅倫及美國駐港澳總領事梅儒瑞，指兩人對23條的批評是雙重標準。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）日前表示，正就香港國安法律的關注與特區政府接觸。

斥英自認制度優越 美「專長」竊聽

鄧炳強昨日再度反駁卡梅倫就23條立法的言論，指對方自以為英國制度較優越，當地可制訂國安法律而香港不能，批評對方仍以為處於「帝國時代」，雙重標準，強調應互相尊重。他說，每個地方均可因應自身政治、文化、經濟和社會情况制訂合適制度，又指立法是防禦性，形容為國家安全和香港安全「鎖好門窗」，防止危害國安的「盜賊」「爆竊」。

梅儒瑞早前接受外媒訪問時表示，《港區國安法》實施後本港不需要更多新罪行，並關注香港出現網絡審查，指部分美國公司來港時因憂慮數據安全，使用「即棄式」手機及手提電腦。鄧炳強昨指非法竊聽屬美國「專長」，美國政府在全球非法監聽，甚至竊聽外國元首，反問在當地經商是否要使用即棄電話，重申本港依法保障自身安全，做法天經地義。

身負多宗刑事案件、處於澳洲的立法會前議員許智峯公開多名警員、律政司代表及法官全名，呼籲外國制裁及外界提供更多資料，鄧炳強警告有關行為可能違反國安法及私隱條例，斥對方做法卑劣，「衰到無朋友」。許智峯昨晚在社交媒體回應，質疑官員「何以歇斯底里」批評他，又稱自己有很多朋友。

另外，聯合國人權事務高級專員蒂爾克日前在聯合國人權理事會提及中國人權狀况時，表示有與香港當局接觸，表達對本港國安法律的持續關注。

（23條立法）

相關字詞﹕卡梅倫 梅儒瑞 Gregory May 港區國安法 許智峯 鄧炳強 國家安全 23條立法

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