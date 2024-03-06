立會臨時加會 23條最快下周首讀 特首人代政協提前返港 行會成員接通知隨時開會

陳勇指5人代回港 無礙代表團參與人大

立法會的聯席會議今日下午舉行，將討論23條立法公眾諮詢結果，23條立法事宜小組委員會明早亦會召開會議。多名正在北京出席全國兩會的立法會議員，需趕回香港參與會議，據悉會後將返京繼續參與兩會。港區人大代表團副團長陳勇昨稱，共有5名人代需要回港，包括團長馬逢國，強調不會影響代表團參與人大審議工作。保安局長鄧炳強昨日被問及立法日程，稱希望盡快整理諮詢結果，再去聯席會議報告。

有傳媒指趕4．15「國安教育日」前過

據悉行會成員已收到通知，隨時預備加開特別會議審議23條草案，消息稱23條最快下周三提交立法會首讀。有傳媒報道，當局爭取下月15日「全民國家安全教育日」前完成23條立法。赴京列席人大會議的特首李家超昨被問到是否會在下月通過23條時，未有正面回應，重申當局會盡快完成立法，待總結公眾諮詢意見後盡早提交草案，冀立法會充分配合。李原定今日離開北京，突然提早於昨日回港，他解釋因為首兩天已完成主要行程。

對比近年重大法案，2021年制訂新選舉制度由首讀至恢復二讀歷時44天，去年區議會改制從首讀到恢復二讀則隔37天。倘23條草案下周三首讀，並在下月10日「全民國家安全教育日」前恢復二讀，歷時29天，較前兩項法案短。政府在2003年立法會審議23條草案，由首讀至恢復二讀需逾兩個月，當年由諮詢到立法流程，時間亦比今次長。

全國政協常委唐英年昨稱，23條立法是憲制責任，一個地方沒有國家安全就沒有穩定，否則就很難發展經濟、改善民生，希望盡快完成。他說，國家安全法律不是香港獨有，其他國家亦不斷強化，他不認為企業或金融界會因為23條拒絕好好利用本港的金融、貿易、文化平台，相信立法對本港「不會有直接打擊」。

中聯辦前副主任譚鐵牛說，香港行穩致遠必須有安全穩定的環境，23條立法對香港是好事，市民應該支持，認為現在本港社會氣氛很好。

明報記者

（23條立法）

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