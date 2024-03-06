女子住北院7天亡 專家：醫療團隊警覺不足

事主李凱盈（終年27歲）先後於2020年11月7日和11月10日送入北區醫院，11月12日晚上診斷為肺栓塞，翌日凌晨不治。

死因庭委聘的專家證人、將軍澳醫院內科顧問醫生程志強表示，事主11月11日下午6時所照的X光片顯示有陰影和肺積水，屬肺栓塞症狀，死亡率相當高；醫療團隊應盡早安排超聲波或二聚體血液檢查（D-dimer），排除肺栓塞的可能。假設發現肺栓塞，團隊應處方抗凝血藥，減低事主死亡風險。

庭上透露，先後有3名醫生於11月11日觀看X光片，翌日根據電腦掃描診斷事主有肺栓塞。程志強指X光片的右胸「肋膈角鈍化」為重要和不尋常發現，主診醫生應該記下。程又稱，事主身形肥胖是肺栓塞的危險因素，惟醫療團隊的警覺不足，事主多次反映呼吸時胸口痛，可能於11月11日或更早時候出現肺栓塞。

醫局一方專家：X光片質素不佳

醫管局一方的專家證人、瑪麗醫院成人深切治療部顧問醫生陳惠明表示，事主11月11日的X光片質素不佳，沒有拍下胸腔充滿空氣的情况，因此臨牀價值不高，醫療團隊毋須循肺栓塞的方向跟進。陳提及，如事主有嚴重肺栓塞，應該會心跳加快，不過其血氧指數一直維持在正常範圍，直至11月12日晚上才有變化，於11月11日診斷有肺栓塞的可能不高。

陳惠明形容肺栓塞是「好蠱惑」的病，罕見但致命率高，事主年紀尚輕和沒有腫瘤病史，臨牀判斷肺栓塞的可能較低，醫療團隊的治療方法合理。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 1123/21】

（死因研訊）