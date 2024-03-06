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港聞二

西安青島今起自由行 業界料五一方知反應

【明報專訊】西安和青島新增為內地赴港澳自由行城市，今日起實施。有酒店表示實施初期會吸引高端、消費力高的旅客，最快本月底到西安及青島舉行推介會，亦會特別為該兩個城市提供「試住優惠」。旅遊業界表示，春節剛過去不久，相信要到五一黃金周才可反映到新增自由行城市的效應。旅發局向本報表示，將於短期內在西安和青島啟動旅遊推廣活動。

美麗華酒店首席營運總裁陳宗彝表示，自由行新增西安及青島兩市後，暫未有特別大量的查詢，但集團準備派員到兩市辦推介會，「因為（內地）好多代理、各方面都唔係好清楚香港市場」，亦會介紹旗下酒店、商場，以及如何前往香港；他說，酒店會因應兩市調低房租，提供試住優惠等，希望讓旅客「記得你」。

陳宗彝透露，推介會大約3月底至4月初舉行，「我哋唔急嘅！大家準備緊五一啫！」他說據過往經驗，開放初時大多是最高端、消費力最高的旅客，形容是「機不可失」，有利五星級酒店市場。他說，雖然香港機場國內線較少，但明年6月深圳機場會開通高速公路，15分鐘可直達深圳灣口岸，再到尖沙嘴酒店只需45分鐘，「明年深中通道連接路開咗之後，深圳機場就變咗香港嘅國內線機場」。

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖亦說，暫未有特別接獲西安及青島旅客的查詢，「未有咁快」，認為需再多一周時間。他說，業界歡迎開放更多自由行城市，但自由行對旅行社未必有很大幫助，由於兩市旅客大多會乘飛機及高鐵來港，業界會提供酒店加機票等套票，預計酒店及網上中介平台會受惠。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，內地春假剛結束，「啱啱返工一個禮拜」，未必有太多內地旅客選擇在3月份出行，加上辦理自由行簽證需時，認為最快要到五一黃金周才會反映情况。他預計西安及青島旅客大多是一程多站形式旅遊，會先出發到深圳再訪港。

旅發局內地平台上載個人遊信息

旅發局發言人回覆查詢表示，中央政府宣布將「個人遊」計劃推展至西安及青島，旅發局早於公布當日（2月23日），即時在內地社交平台小紅書、抖音、微信及微博上載帖文，傳遞歡迎西安及青島旅客透過「個人遊」計劃來港旅遊的信息，以及提供香港景點推介、必試體驗等。

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