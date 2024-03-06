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港聞二

醫局配合政府打造醫療創新樞紐 吸引藥廠公院科研 審批提速

【明報專訊】公院醫療團隊展開研究前，尤其涉跨聯網參與時，須向聯網的研究倫理委員會逐個申請審批。醫管局正簡化流程，由「中央研究倫理委員會」統一接收和處理研究申請，取代聯網各自審批，目標今年第二季全面實行。醫管局稱目前倫理審批耗時，難吸引藥廠等在公院科研，料日後大幅縮減時間，不涉病人實驗的「快審」申請可於30天內審批，較目前快一半。

中央辦統一處理 不涉病人實驗30天審批

政府目標打造本港成醫療創新樞紐，醫管局推出配套包括本季成立「中央臨牀研究及創新辦公室」統籌科研政策和基建配合，並與本地大學和科研機構接軌，另擬今年第三季成立聯網臨牀研究支援辦公室。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）蕭詠詩稱以往科研機構於醫管局展開臨牀研究，一般須與本地大學合作，日後可直接聯繫中央辦公室。

科研團隊展開臨牀試驗前，須先經所涉醫療機構的倫理委員會審批，確保符合病人安全和私隱等要求。醫管局過去被指倫理審批緩慢，蕭詠詩說不少藥廠和科研人員反映審批耗時令在港科研顯得不吸引，簡化後可加快審批，其中不涉病人實驗的「快審」申請，例如只需取閱病人數據的研究，可由目前約60天審批減至30天內。

涉病人實驗 倫理委員會加密會期處理

至於涉病人實驗的申請，蕭稱倫理委員會每約一至兩個月開會討論，局方參考藥廠等建議後將加密會期，料可加快審批。

醫管局去年7月起將臨牀研究納入醫生晉升的評核準則，將擴至其他臨牀職系。蕭詠詩稱會從多方面考慮醫生晉升，有否參與研究只是考慮之一。被問公院人手緊張可如何抽空參與科研，她稱該局冀提供友善環境便利前線醫護投身科研，例如有員工反映展開研究文書繁複，亦不諳設計研究方案、數據整理分析，冀措施可令前線更輕鬆參與科研。

擬准更多企業用病人匿名數據研究

醫管局2018年成立數據實驗室，讓本地大學使用公院病人匿名數據研究，至今支援61個研究並發表逾18份報告；去年與科技園推行先導計劃容許園內合資格企業使用公院醫療數據。醫管局高級系統經理李璧堅稱，現有少數研發保健和診斷技術的初創企業經科技園審批參與計劃，可初步取覽醫療數據了解科研潛能，該局正檢視成效，擬下一步擴至更多企業參與，並准許如現時大學般取用數據研究。

相關字詞﹕科研 公立醫院 病人 倫理審批 臨牀研究 醫管局

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