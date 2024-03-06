荃灣及南區關愛隊 月內試探訪轉介

按KPI可獲16萬至24萬津貼

社署本月下旬將推出為期一年的「支援長者及照顧者先導計劃」（下稱先導計劃），已邀請荃灣及南區關愛隊率先參與；社署稱，檢視計劃成效後會再考慮擴展至其他地區，亦會制訂關鍵績效指標（KPI），將按KPI服務量向參與的關愛隊提供16萬至24萬元津貼。

社署昨向立法會提交的文件顯示，關愛隊在先導計劃下，除了識別有需要人士，並提供轉介服務外，亦會透過探訪、電話聯絡、活動等持續關懷問候獨居和雙老住戶，以及護老者、殘疾人士的照顧者，並協助轉介有需要個案，申請安裝平安鐘等。

社署表示，先導計劃下提供的探訪服務，或接觸有需要住戶、提供跟進關愛服務等，將會設立KPI，會因應各區情况，並和各小區關愛隊協商後靈活制訂，並按KPI服務量提供16萬至24萬元津貼。參加計劃的關愛隊須向社署提交服務數據，以監察服務推行情况和檢視服務成效。

福來隊長盼有更多資源

荃灣福來關愛隊隊長葛兆源對本報表示會參與計劃，隊伍亦已對日間服務中心、轉介方式等內容有一定了解，惟因近期事務繁忙暫未與社署開會討論細節。被問到16萬至24萬元津貼是否足夠，葛兆源表示，「如果有更多資源畀到我哋關懷社區會更好」，他指具體是否足夠需視乎KPI。