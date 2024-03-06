申公屋限入息有增無減 1及4人戶凍 房委會建議整體平均上調2% 資產額放寬3%

房委會釐訂公屋申請資格因素包括入息限額，相當於支付租住與公屋相若私樓租金和應付其他非住屋開支所需的住戶入息。根據機制，公屋入息限額是以住戶開支為計算基礎，包括住屋和非住屋開支，再加5%備用金。

公屋聯會：長遠機制有檢討空間

住屋開支是住戶租住與公屋面積相若私樓單位所須開支，非住屋開支則採用最近一期住戶開支統計調查所得私樓租戶中開支屬較低一半的數據，並剔除家庭成員全為長者或沒工作的住戶，繼而按甲類消費物價指數（剔除住屋開支）最新變動，或按統計處的勞工收入統計調查所錄得名義工資指數變動作為入息因素調整，以較高者為準。

房屋局向立法會提交的文件顯示，當局擬於下年度調整公屋申請入息及資產限額，其中入息限額平均上調2.1%，惟1及4人家庭不變；2及3人家庭限額分別增0.9%及1.4%，其中2人增180元至19,730元；5及6人家庭分別增1.5%及4.4%。7人或以上增3.1%。至於資產上限，當局建議上調3%，其中1人家庭由27.8萬元增至28.6萬元，4人家庭由57.3萬元增至59萬元。房委會資助房屋小組本月22日將開會審議建議。

翻查資料，公屋4人家庭入息限額自2020年4月起，由29,240元上調至30,950元後，已連續3個年度維持不變，倘新建議通過，即連續4年凍結；1人家庭入息上限亦會連續第三年不變。當局解釋，雖然經檢討發現1及4人家庭入息限額需下調，但考慮目前經濟狀况，建議凍結，其餘類別家庭則按機制調整。

當局考慮經濟情况擬凍結

身兼房委會資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣稱，支持當局建議，包括凍結部分原需下調的家庭入息限額。他又關注現有機制未與最低工資掛鈎，會要求當局交代最低工資去年上調至時薪40元後，對輪候公屋家庭收入水平的影響。

公屋聯會總幹事招國偉贊成凍結1及4人公屋家庭入息限額，因按機制下調會令部分家庭跌出申請公屋門檻，影響改善居住環境機會。但他指房委會近年多只按機制上調或凍結入息限額，未跟隨結果下調部分家庭限額，顯示機制存在「有加無減」情况，長遠有空間檢討機制。