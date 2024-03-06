指黎承諾每月額外付1萬 Twitter供稿報酬終走數

【明報專訊】楊清奇昨供稱，他除了撰寫社論和管理論壇版，還要執行由黎智英安排的額外工作，包括為黎的Twitter（現稱X）帳號提供文章、為黎蒐集資料、為《蘋果》英文版推薦評論作者。楊透露黎曾與他商討為Twitter「供稿」的報酬，及後黎稱打算每月支付他1萬元作報酬，但「一分錢都冇畀過」。楊稱作為全職員工，不論黎會否支付報酬，他都要執行黎的指示。
楊供稱2020年5月，黎表示打算每月從私人帳戶提取1萬元，作為支付楊為Twitter帳號「供稿」之報酬，不過黎最後沒兌現承諾。4天後，黎稱正寫文章，要求楊蒐集有關習近平提出「一帶一路」等計劃的資料。楊說，黎經常在寫文章時要求他協助蒐集資料，包括黎寫關於「國安法」的文章時，要求楊蒐集中共權鬥的資料，以及問楊「最後觸發南韓民主化的運動」，楊遂為黎蒐集「南韓光州運動」資料等。
指非內幕知情者 黎拒邀高瑜長平寫文
楊說，同年6月4日，黎指示他蒐集與六四相關的新聞及展示於Twitter，最後楊找到「抗命軍長遺憾未留文字」及「天安門死難者家屬拜祭」兩則新聞。
楊憶述，黎曾指示他邀請海外作者撰文。同年6月，楊推薦資深內地傳媒人高瑜及長平，惟黎對人選不太滿意，說作者需要揭露中國內幕。由於楊推薦的作者只是評論人而非內幕知情者，故其推薦沒被採納。事後黎主動提出左丁山專欄提及一名叫「馬鐵穎」的作者，稱馬對中國、日本的評論「有料到」，遂指示楊聯絡馬。