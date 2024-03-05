去年港口貨物吞吐量跌9% 林世雄：繼續努力多推廣

【明報專訊】全國政協副主席梁振英於昨日刊出的本報訪問稱，本港航運業應提升至「倫敦那種沒有貨櫃碼頭的航運中心」，發展船舶買賣、保險等高端專業服務。運輸及物流局長林世雄昨被問到是否同意相關建議，他稱去年發表的《海運及港口發展策略行動綱領》已提及會透過發展綠色及智慧港口以增加競爭力，並發展高端高增值海運服務，又說本港貨櫃碼頭吞吐量仍屬全球十大，如不爭取競爭力亦感覺「嘥」，強調會繼續努力，多做推廣。
被問梁建議 稱綱領提高端服務
林世雄昨接受港台《千禧年代》訪問，回應會否擔心本港貨櫃碼頭吞吐量跌出全球十大時，稱前年本港排第九，去年排名未知，但承認吞吐量由以往年均1700萬個標準貨櫃跌至去年約1400萬。
政府統計處昨日公布，去年港口貨物吞吐量約1.75億公噸，較前年跌9%，貨櫃吞吐量為1440萬個標準貨櫃，較前年跌13.7%，創近年新低。本港貨櫃吞吐量自2017年起每年下跌，當年處理約2077萬個標準貨櫃。
機場6300外勞 880已抵
林世雄另稱， 有信心「三跑」如期年底啟用，航班運力可回復至新冠疫情前水平，而6300個機場輸入勞工名額，至上月底已有880人在機場工作。林稱，內地維修人手亦緊張，吸收經驗後招聘範圍未來或擴大至廣東以外。他又提到，港珠澳大橋香港口岸自動化停車場第一期料年底落成， 提供1000個泊位，整個停車場可提供6000個泊位。