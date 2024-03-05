去年港口貨物吞吐量跌9% 林世雄：繼續努力多推廣

被問梁建議 稱綱領提高端服務

林世雄昨接受港台《千禧年代》訪問，回應會否擔心本港貨櫃碼頭吞吐量跌出全球十大時，稱前年本港排第九，去年排名未知，但承認吞吐量由以往年均1700萬個標準貨櫃跌至去年約1400萬。

政府統計處昨日公布，去年港口貨物吞吐量約1.75億公噸，較前年跌9%，貨櫃吞吐量為1440萬個標準貨櫃，較前年跌13.7%，創近年新低。本港貨櫃吞吐量自2017年起每年下跌，當年處理約2077萬個標準貨櫃。

機場6300外勞 880已抵

林世雄另稱， 有信心「三跑」如期年底啟用，航班運力可回復至新冠疫情前水平，而6300個機場輸入勞工名額，至上月底已有880人在機場工作。林稱，內地維修人手亦緊張，吸收經驗後招聘範圍未來或擴大至廣東以外。他又提到，港珠澳大橋香港口岸自動化停車場第一期料年底落成， 提供1000個泊位，整個停車場可提供6000個泊位。