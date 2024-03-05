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陳茂波：3年後扭虧 毋須憂結構財赤 學者：政治環境影響外資 國策不變或續紅

【明報專訊】新一份《財政預算案》預計，撇除發債收入政府將連續3年錄得赤字。前財政司長曾俊華日前稱，本港已步入結構財赤年代，憂需借貸度日。財政司長陳茂波昨回應稱，政府預計經營帳戶及綜合帳戶分別在兩年及3年後恢復收支平衡，市民毋須擔心出現結構財赤，又重申發債不會用作支付政府經常開支。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波向本報稱，結構財赤即連續數年在經濟增長下仍錄得財赤，預算案推算未來幾年經濟均有增長，數據上本港情况符合定義。

陳暗指曾俊華致樓價飈 今不再

陳茂波昨出席新城《財知大道》，被問到他任立法會議員時曾批曾俊華「守財奴」，如今任財政司長是否對公共財政有新理解。陳茂波說，2007至2016年（曾俊華在任期間）政府停止造地、基建投入及土地供應不足，致樓價上升兩倍，當時市民只可「呆睇」，強調當局不容情况再發生，會掌控土地供應權及密切觀察市况，確保供應充足，「捱樓價飛升嗰種苦唔再出現」。

至於樓市「撤辣」會否令樓價急升，他稱撤辣後會有業主放盤，市場供應增多，對整體樓市是好事，又說樓價上落受供求、息口、經濟等因素影響，當局樂見住宅市場平穩健康發展，會因時制宜採適當措施。

稱多機構歡迎發債 IMF贊同

至於發債問題，陳茂波說政府會一直於預算案說明未償還債務佔GDP比例，形容近年相關水平穩健，維持9%至13%。他續說，其接觸的金融及評級機構、專業投資者等均歡迎政府多發債，國際貨幣基金組織（IMF）亦認為政府財政穩健，緩衝空間闊，贊同可利用市場資金確保基建按時上馬。

曾俊華稱高息年代下政府債券須有4、5厘息才能吸引買家。陳茂波則稱市場預期息口回落，加上庫房有7000多億元儲備，政府毋須急於發債，屆時息口不一定需高達4、5厘，政府會審時度勢掌握發債時機。

李兆波認為，香港出現結構財赤原因之一是收入基礎結構不全面，多靠互相關聯的土地及股市收入，股市差亦影響地價及印花稅。他稱本港於亞洲金融風暴後的2000至2003年SARS亦曾赤字4年，當年受惠於內地經濟向好，開放自由行後大量內地資金流入令經濟反彈，但現時內地經濟亦面臨挑戰，未必強大得可救港。

他提出，本港應發展其他國家地區「攞唔走」的產業，自發開拓更多收入，但他形容現時內地政治環境是「壁壘分明」 ，亦影響外資流入本港支援發展產業，認為除非「國策」有改變，本港可撇除政治因素重新吸引外資，否則結構財赤「可能永遠持續」。

相關字詞﹕結構性財赤 曾俊華 陳茂波 財政預算案

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