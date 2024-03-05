【Emily】陳曼琪告假 連續3年缺席兩會 張曉明現身開會 傳媒採訪撲空

財政司長上星期三公布《財政預算案》，Maggie已因病無出席，睇番過去兩年，舊年佢都因為身體不適缺席，前年就因為曾經接觸新冠患者，因防疫理由無上京開會。

保安嚴 「尿袋」要寄存

噚日嘅政協開幕大會，焦點之一係被免去全國政協副秘書長嘅中聯辦前主任張曉明，有冇出席政協開幕式，而佢噚日仍以全國政協常委身分現身，坐喺主席台開會，但唔知佢係咪喺「秘密通道」離開，結果現場傳媒都係撲空。

至於復常後嘅兩會，保安依然嚴謹，喺長安大街經天安門廣場進入人民大會堂前，須最少3次被檢查證件、隨身物品；入天安門廣場範圍後要再過4關，喺4個不同位置檢查大會發出嘅採訪證。去到人民大會堂門口，喺入大會堂仲要過多一關，就係被檢查傳媒同人代政協嘅隨身行李，充電器「尿袋」要喺會堂外寄存，液體等都未能過關，進入會堂後只可飲大會提供嘅茶水。