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港聞

港聞二

直升機解體墜機報告：翼軸撞擊 葉片接觸駕駛艙

【明報專訊】49歲男律師2019年5月於大埔駕駛直升機時意外罹難。運輸及物流局轄下的民航意外調查機構昨發表意外調查報告，認為意外的可能成因是由於主旋翼軸（桅杆）撞擊，導致主旋翼葉片與機身和駕駛艙區域接觸，造成直升機在飛行中發生災難性解體。

報告指出，當日一名飛行員駕駛香港飛行總會的Robinson R44 II型直升機（註冊編號B-KTK），由大埔地區返回石崗機場，於下午約5時25分，直升機在林錦公路近嘉道理峽上空約海拔2000呎解體，機身撞擊大帽山郊野公園以西一處私人農場及植物公園梯田山坡後起火，部分機身焚毁，機師死亡。

報告指出，該直升機無安裝任何飛行記錄儀，該類直升機亦無要求安裝任何飛行記錄器。報告又指出，機師沒有發出求救信號，亦沒有人目擊事發經過；直升機解體後的殘骸從林錦公路向西南方向分散，距離機身撞擊點約500公尺。

報告指出，機師先後於2016年12月及2018年5月獲民航處發出飛機及直升機的駕駛執照，有約212小時飛行時數。2018年9月7日最後一次2級體檢，獲評估身體良好，沒有證據顯示機師表現受到疲勞或生理原因的影響。

第二次駕同類型直升機

飛行前有30分鐘檢查

報告提到，機師事發前90天曾駕駛5小時R22型直升機，除了事故前與香港飛行總會的教官飛行30分鐘外，機師已8個月沒有駕駛過R44型直升機，事故時是他第二次駕駛R44，飛行前曾進行30分鐘檢查。

調查小組在報告建議，香港飛行總會日後應指導會員駕駛時避免低重力，以及按照羅賓遜直升機公司機師操作手冊向會員說明駕駛時有關針對主旋翼軸撞擊意外的安全意識。

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