女子氣促入北院7天 死前一晚方知肺栓塞

死者母：不敢告知就嚟死

事主李凱盈（終年27歲）為自由工作者，於2020年11月7日送往北區醫院，原定11月10日出院，因頭暈氣喘再入院。事主11月12日晚上發現肺栓塞，翌日凌晨不治（見表）。

生前患多囊卵巢症

經血多易血崩 有氣促問題

事主母親麥燕冰供稱，女兒生前患多囊卵巢症，月經血量較多，容易引起血崩，另有氣促問題，上斜路常有困難。麥表示，女兒首次入院獲安排輸血，原本留醫3日後出院，惟在藥房等候取藥時不適，再次入院。

麥提及，女兒11月11日反映胸口痛，由病牀走到洗手間感氣喘無力。一日後，院方告知女兒有肺栓塞，麥曾在牀邊和女兒聊天。翌日凌晨，醫生稱女兒肺部有血塊，即使用上大量溶血劑亦無效，經搶救後不治。麥曾要求醫生繼續急救獲回覆「無辦法」，再急救或致胸骨斷裂。

北區醫院時任內科副顧問醫生余展榮供稱，事主11月7日入院發現經期血量多和血壓高，及後安排事主出院和轉介至婦科。事主再入院時，同月11日照X光片發現右胸「肋膈角鈍化」。余認為事主有氣喘和貧血，和胸腔感染的症狀脗合。

余稱，事主病况起初有改善，直至11月12日晚上9時半出現「分水嶺」，當晚的心電圖發現異常，電腦掃描驗出肺栓塞和右心房擴張。被問到早前的X光片能否顯示肺栓塞，余稱事主的X光片上沒有白點，即沒有血管堵塞或壞死迹象，診斷肺栓塞的可能不大。裁判官問，為何胸腔感染會惡化成肺栓塞。余解釋，肥胖者肺部擴張不全的風險較高，事主身高166厘米、體重103公斤，屬身材略胖。

北區醫院時任深切治療部副顧問醫生周展聞表示，11月13日為事主注射強心針急救，事主兩度心臟停頓，最終不治。周認同肥胖的人較容易形成血塊，為肺栓塞的高危因素之一。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 1123/21】

（死因研訊）

明報記者