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港聞二

指飯盒會非「討論」 黎指示須「執行」 論壇版配合黎專欄 「唔會同佢作對」

【明報專訊】時任《蘋果日報》社長張劍虹早前供稱，黎智英每周會輪流與不同部門的高層開「飯盒會」。時任《蘋果》主筆楊清奇昨供稱，「因為我只係部門嘅主管，唔係高層」，他只在獲邀時才會參加飯盒會，會議基本上是黎單方面給予指示和回應同事疑問，談不上「討論」，而其指示是「一定要執行嘅」。楊說從黎的個人專欄清晰看出其觀點，論壇版文章會配合黎的立場，「唔會同佢作對」。

稱僅獲邀時參與 「部門主管，唔係高層」

楊確認他在內地出生和接受大學教育，1993年來港，1998年加入《蘋果》任職中國組高級記者，其後晉升至副採訪主任、副主筆，2015年成為主筆，負責撰寫社論和管理論壇版，論壇版刊於實體報章「A疊」，有時同時在網上發布，其他編輯亦有份決定上載什麼文章，他甚少干涉。

控方圍繞飯盒會提問，楊表示印象最深是2020年7月的一次，出席者包括不同部門主管。他在開會前反映國安法實施後論壇版作家不足，黎智英在正式會議上提議可嘗試接觸海外作者。楊稱黎的指示一定要執行，透露張劍虹曾不滿他找海外作家的表現，最終張親自找人選。

就該會議，時任副社長陳沛敏在通訊平台「Slack」歸納出7項「會議討論重點」。楊供稱，覺得陳用「討論」字眼不恰當，因會議基本上是黎單方面給予回應和指示。法官李運騰追問是否代表不會交流意見，楊稱「基本上係冇嘅」。

黎倡邀海外作者 楊：批判較尖銳顧忌少

楊稱，該些海外作者比較不擔心國安法對他們的影響，提出的問題和對政府的批判較尖銳，顧忌較少。他說自己受邀請時才出席飯盒會，因會議分不同部門召開，「唔係次次都有我份」，亦未能說出參與次數，自言只是部門主管，沒太多機會參與。

針對黎智英就論壇版所給的其他編採指示，楊供稱《蘋果》在反修例示威時期明顯有支持抗爭的文章，及至國安法出台後，黎指定同樣對法例不滿的作者。楊說，黎另會在個人專欄「成敗樂一笑」撰文，論壇版「一定唔會同佢（黎）作對嘅」，會保持兩者觀點一致。

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 楊清奇 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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