楊清奇：黎2018感美對華「反枱」 變激進 三赴家宴提及外國制裁 曾指示邀稿揭中共權鬥

時任《蘋果》主筆 撰社評管論壇版

楊清奇供稱案發時在《蘋果》擔任主筆，撰寫社評及管理論壇版，其間出席黎智英召開的「飯盒會」（見另稿）。控方問及，黎2019年7月赴美與時任美國副總統彭斯會面，楊稱黎沒告訴他訪美行程，但早於2018年10月曾與黎討論關於彭斯在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表對華政策的演講，黎覺得美國「大反枱」會乘中國弱勢落井下石，帶領日本和西方國家改變對華政策，當時黎「變得激進啲」，認為美國不僅發動貿易戰，而是全面戰爭。

指國安法後 《蘋果》「唔求平衡」

控方追問，黎在哪方面變得激進？楊稱「覺得黎先生曾經係成功嘅商人」，對市場和顧客需求把握得宜，黎因應國際形勢轉變，認為新聞報道和評論需要改變。楊留意到自2019年反修例運動開始，《蘋果》新聞報道角度轉為激進，鼓勵抗爭及冀政府撤回《逃犯條例》修訂，至國安法出台「就唔追求平衡報道嘅問題」。楊又稱，從新聞方知黎於2019年會見彭斯和時任美國眾議院議長佩洛西。至2020年初新冠疫情爆發，楊稱報道主要批評中國隱瞞疫情，導致「世界大亂」。

飯局邀時評人 黎提開Twitter增關注

《蘋果》英文版於2020年5月面世，楊供稱，黎揚言英文版可擴大《蘋果》在美國影響力，楊和其他時事評論員曾三度獲邀到黎宅共晉晚餐，其間提及此事。楊憶述首次飯局於2020年5月6日，他與李兆富（筆名利世民）、林本利、桑普、馮偉光（筆名盧峯）赴會，黎提出開設Twitter（現稱X）帳號以吸引國際關注香港人權受打壓，並呼籲制裁以牽制內地及香港政府，又吩咐各人提供有關抗爭和六四等新聞評論讓他發表。

談及聚餐出席者，楊稱沒刻意記下馮偉光的發言，但他們通常支持黎。楊憶述，黎被捕後曾指示找桑普撰文，惟桑普傾向支持港獨，故無法刊登其文章。

楊曾向《蘋果》副社長陳沛敏反映，因專欄文章不作修改，「用唔用都會出現啲麻煩」，遂不適合刊登桑普文章，估計陳接納了楊的意見。李兆富則替黎管理Twitter帳號，但當黎接受訪問時披露由李負責後，李擔憂內容觸犯國安法，感到「唔舒服、唔想做」，約於2020年8月辭職。

黎不憂被捕 信英美不會不理

楊確認，除林本利以外，其餘3人均有出席另外兩次飯局，其中於同年5月20日討論英文版，黎希望美國採取強硬措施，又提到制裁。楊認為，若外國制裁令港府撤回修例的社會代價較低，他亦支持。黎及後請楊物色寫手，揭露中共權鬥和內幕消息，不止評論，並要在英文版「爆多啲料」。

楊稱，6月23日的飯局話題圍繞國安法，他們關心黎會否被捕，黎表示「唔驚」，稱若被捕，更能證明內地及香港政府打壓人民和新聞自由，相信英美國家不會坐視不理，制裁亦有助改善香港人權。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）