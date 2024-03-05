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港聞二

男警控同袍辱罵妻母遭剔除 官：常見粗言 不涉性騷擾

【明報專訊】一名在警署報案室工作的警員早前入稟區院，指控同袍屢刻意為難及說「你老婆畀我╳」、「你阿媽畀我╳，生咗你個衰仔」，認為涉性騷擾及性別歧視，向該高級警員索償16萬元。被告一方申請剔除訴訟，法官梁國安昨頒下判辭批准申請，稱案中語句只為常見廣東話粗言穢語，是侮辱及指罵申索人，不構成性騷擾。

申索人為警員吳漢生（音譯），被告為高級警員林文龍（音譯）。申索人原本也要求警務處為事件負責，後來終止針對處方的申索；警方其後申請向原告追討訟費，法官押後此裁決。

被告早前申請剔除訴訟，梁官昨頒下裁決引述申索人狀書稱，申索人2020年7月至2021年6月遭被告最少6次騷擾，亦違反《性別歧視條例》，梁官認為案情完全與「性」無關，只是工作上受到無理騷擾或不禮貌的言語。

對於申索人聲稱被告曾於2021年6月19日最少5次指罵他說「你老婆畀我╳」等，梁官認為這是廣東人交談及爭吵時普遍採用的粗言穢語侮辱說話，並不會解讀成「我對你的太太有情慾吸引，你會同意換妻嗎」，即使有這「天馬行空」解讀，對象也不是申索人，而是申索人妻子或母親，不能構成對申索人的性騷擾。梁官裁定申索沒合理訴訟因由，下令剔除申索，訟費則押後處理。

【案件編號：DCEO 7/23】

相關字詞﹕區域法院 性騷擾 警員 報案室 警署

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