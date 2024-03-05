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男子遭「援交中介」呃490萬 警方「騙案預警」提醒始知

【明報專訊】警方反詐騙協調中心早前發現有銀行戶口出現異常轉帳，遂提醒持有人。經深入調查後，揭發中年漢懷疑墮入援交騙案，多次向不同戶口轉帳共490萬元，案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫無人被捕。

警方表示，反詐騙協調中心去年5月起與12間零售銀行合作推出「騙案預警計劃」，會主動以電話或短訊方式向曾過數給可疑戶口的人發出警示及建議。警方早前發現事主戶口有異常轉帳項目，提醒他可能受騙。經進一步調查，相信該男子早前透過交友網站認識聲稱可提供援交服務的「女子」，稱交錢後可認識10多名約20至30歲女子，誘使事主點擊連結至另一虛假交友網註冊會員並繳交申請費，聲稱稍後退還。最終事主稱沒接受性服務，損失約490萬元。警方呼籲市民如有懷疑應立即致電「防騙易」熱線18222。

據了解，49歲男事主報稱任職文員，於Telegram認識「女中介」，聲稱可介紹不同女子予事主認識及提供性服務。「女中介」其後誘使事主於虛假交友網站（ccpggixhyepxl.com）註冊會員並收取申請費。事主按指示於1月先後4次轉帳共約4000元至一個本地銀行戶口，惟未能獲得援交服務。事主為取回損失，投放愈來愈多資金，於1至2月先後15次轉帳共約490萬元至9個本地銀行戶口。

相關字詞﹕援交騙案

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