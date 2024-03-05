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許智峯貼警員法官全名籲制裁 港府斥勾外力 私隱署：勿起底

【明報專訊】在港時身負多宗刑事案、身在澳洲的立法會前議員許智峯，日前回應有關本港律政人員離職報道時，在facebook公開有份處理其案件的警員、律政司代表及法官全名，呼籲外國制裁及認識者提供進一步資料。政府昨發稿強烈譴責許智峯企圖勾結外國或境外勢力，公然「起底」、要求制裁及妄圖恫嚇相關人員，以及干預司法程序，阻撓政府依法履行職能，破壞特區法治，「其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭」。

政府發言人表示，許智峯的行為不止可能妨礙司法公正，亦可能干犯《港區國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，同時印證《基本法》23條立法建議中，有關考慮制定措施保障處理涉及國安案件或工作的人員及其家人免受起底或被騷擾的必要。

發言人續稱，許智峯涉嫌干犯多宗罪行而被警方懸紅通緝，政府對犯罪行為絕不姑息，任何資助許繼續潛逃海外危害國家安全者，亦須面對刑責。

私隱專員公署亦發聲明強烈譴責許智峯，呼籲公眾人士切勿向所列出的人員「起底」，或提供其他人員的個人資料。公署稱，在無相關者同意下披露法官、檢控官和執法人員的個人資料，以及呼籲公眾提供人員進一步資料，或構成《個人資料（私隱）條例》的「起底」罪行，上載或轉載「起底」信息同屬犯罪。

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