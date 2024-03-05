明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

大老山公路的士輕撞私家車 有亮死火燈 兩司機停中線講數 貨車追撞1死1傷

【明報專訊】一輛的士昨早在沙田大老山公路切線時與私家車輕微碰撞，兩車停在中線，兩名男司機下車查看損毁及商討；約1.5分鐘後，一輛中型密斗貨車沿大直路後上駛至，猛撼路中兩車及兩司機，兩人同頭部重創，其中私家車司機送院不治。貨車男司機涉兩項危險駕駛罪名被捕。

車Cam攝經過 兩意外隔分半鐘

貨車司機涉危駕被捕

網上流傳涉事的士「後Cam」片段所見，的士於快線切入中線時，與在中線行駛的白色私家車碰撞，的士繼而收慢，並停在中線，私家車尾隨的士停下並亮起「死火燈」。的士司機先下車查看車輛損毁，其後私家車司機亦下車查看，兩人在接近私家車右邊及兩車之間互相指指點點，似在爭論，其間約60輛車在快線及慢線駛過，亦有在中線行駛的車輛緊急切線。的士司機下車約1.5分鐘後，涉事密斗貨車駛至，疑收掣不及，企圖扭向右邊閃避，但仍撞向私家車及兩人。

的士司機留醫深切

事發於昨早10時許，的士與私家車在大老山公路往九龍方向近石門交匯處碰撞，私家車尾隨的士停在中線，68歲姓梁私家車司機及53歲姓吳的士司機下車查看損毁及商討時，沿中線駛至的中型貨車撞向車輛及兩人。兩人同告頭部重創，的士司機盆骨亦受創，兩傷者分別由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救，私家車司機約一小時後證實不治。的士司機經治理後情况嚴重，留醫深切治療病房。

私家車遭撞飛近掉頭

警方事後拘捕58歲姓葉貨車司機，他涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」及「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」。現場所見，私家車被撞飛至左邊路肩，近180度掉頭，車頭及車尾均嚴重損毁。至於的士被撞至橫亙中快線之間，車尾嚴重損毁，車頭緊貼意外後停在快線的涉事貨車，車輛碎片散落3條行車線及路肩，往九龍方向行車線一度全線封閉，警員在場蒐證。

所有涉事車輛事後被拖往汽車扣留中心檢驗，案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如有資料提供，可致電3661 1346與警方聯絡。根據運輸署資料，大老山公路全段時速限制為80公里，而所有中型貨車於所有路段的時速限制為70公里。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕交通意外

上 / 下一篇新聞

專家：交通事故無傷亡 應泊路旁再處理
專家：交通事故無傷亡 應泊路旁再處理
男警否認三狎同住女童 事主述遭篤摸胸臀
男警否認三狎同住女童 事主述遭篤摸胸臀
元朗簡屋入住低於85% 營運者或扣錢 物管外須設護老託兒便利店 KPI綜合評分定賞罰
元朗簡屋入住低於85% 營運者或扣錢 物管外須設護老託兒便利店 KPI綜合評分定賞罰
父子九龍城廣場墮樓 父死子昏迷
父子九龍城廣場墮樓 父死子昏迷
許智峯貼警員法官全名籲制裁 港府斥勾外力 私隱署：勿起底
許智峯貼警員法官全名籲制裁 港府斥勾外力 私隱署：勿起底
男子遭「援交中介」呃490萬 警方「騙案預警」提醒始知
男子遭「援交中介」呃490萬 警方「騙案預警」提醒始知
男警控同袍辱罵妻母遭剔除 官：常見粗言 不涉性騷擾
男警控同袍辱罵妻母遭剔除 官：常見粗言 不涉性騷擾
陳茂波：3年後扭虧 毋須憂結構財赤 學者：政治環境影響外資 國策不變或續紅
陳茂波：3年後扭虧 毋須憂結構財赤 學者：政治環境影響外資 國策不變或續紅
去年港口貨物吞吐量跌9% 林世雄：繼續努力多推廣
去年港口貨物吞吐量跌9% 林世雄：繼續努力多推廣
官指初犯 年輕勤奮對社會有貢獻 洪宴瞞行蹤 王詩雅判社服
官指初犯 年輕勤奮對社會有貢獻 洪宴瞞行蹤 王詩雅判社服
裁決早拒納「誤解法律」辯解 辯方求情重提 控方關注
裁決早拒納「誤解法律」辯解 辯方求情重提 控方關注
中大分析7萬新冠病例 證AI流行病學潛力
中大分析7萬新冠病例 證AI流行病學潛力
楊清奇：黎2018感美對華「反枱」 變激進 三赴家宴提及外國制裁 曾指示邀稿揭中共權鬥
楊清奇：黎2018感美對華「反枱」 變激進 三赴家宴提及外國制裁 曾指示邀稿揭中共權鬥
指飯盒會非「討論」 黎指示須「執行」 論壇版配合黎專欄 「唔會同佢作對」
指飯盒會非「討論」 黎指示須「執行」 論壇版配合黎專欄 「唔會同佢作對」
控方：楊之後 將傳召李宇軒作供
控方：楊之後 將傳召李宇軒作供
女子氣促入北院7天 死前一晚方知肺栓塞
女子氣促入北院7天 死前一晚方知肺栓塞
直升機解體墜機報告：翼軸撞擊 葉片接觸駕駛艙
直升機解體墜機報告：翼軸撞擊 葉片接觸駕駛艙
【Emily】陳曼琪告假 連續3年缺席兩會 張曉明現身開會 傳媒採訪撲空
【Emily】陳曼琪告假 連續3年缺席兩會 張曉明現身開會 傳媒採訪撲空
【Emily】楊利偉：不遠將來 港人會參加載人航天
【Emily】楊利偉：不遠將來 港人會參加載人航天
【Emily】陳健波批當年政府無造地 致「2007至2016期間」樓價飈
【Emily】陳健波批當年政府無造地 致「2007至2016期間」樓價飈
【Emily】謝偉銓湖南考察睇新車 倡港快引入
【Emily】謝偉銓湖南考察睇新車 倡港快引入
【Emily】旅發局真人show 測試旅業服務質素
【Emily】旅發局真人show 測試旅業服務質素
【Emily】捐30億撐防疫 馬會與衛健委醫衛局簽合作文件
【Emily】捐30億撐防疫 馬會與衛健委醫衛局簽合作文件