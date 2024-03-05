大老山公路的士輕撞私家車 有亮死火燈 兩司機停中線講數 貨車追撞1死1傷

車Cam攝經過 兩意外隔分半鐘

貨車司機涉危駕被捕

網上流傳涉事的士「後Cam」片段所見，的士於快線切入中線時，與在中線行駛的白色私家車碰撞，的士繼而收慢，並停在中線，私家車尾隨的士停下並亮起「死火燈」。的士司機先下車查看車輛損毁，其後私家車司機亦下車查看，兩人在接近私家車右邊及兩車之間互相指指點點，似在爭論，其間約60輛車在快線及慢線駛過，亦有在中線行駛的車輛緊急切線。的士司機下車約1.5分鐘後，涉事密斗貨車駛至，疑收掣不及，企圖扭向右邊閃避，但仍撞向私家車及兩人。

的士司機留醫深切

事發於昨早10時許，的士與私家車在大老山公路往九龍方向近石門交匯處碰撞，私家車尾隨的士停在中線，68歲姓梁私家車司機及53歲姓吳的士司機下車查看損毁及商討時，沿中線駛至的中型貨車撞向車輛及兩人。兩人同告頭部重創，的士司機盆骨亦受創，兩傷者分別由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救，私家車司機約一小時後證實不治。的士司機經治理後情况嚴重，留醫深切治療病房。

私家車遭撞飛近掉頭

警方事後拘捕58歲姓葉貨車司機，他涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」及「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」。現場所見，私家車被撞飛至左邊路肩，近180度掉頭，車頭及車尾均嚴重損毁。至於的士被撞至橫亙中快線之間，車尾嚴重損毁，車頭緊貼意外後停在快線的涉事貨車，車輛碎片散落3條行車線及路肩，往九龍方向行車線一度全線封閉，警員在場蒐證。

所有涉事車輛事後被拖往汽車扣留中心檢驗，案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如有資料提供，可致電3661 1346與警方聯絡。根據運輸署資料，大老山公路全段時速限制為80公里，而所有中型貨車於所有路段的時速限制為70公里。

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