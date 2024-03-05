明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中大分析7萬新冠病例 證AI流行病學潛力

【明報專訊】中大醫學院利用文字配對演算法，分析逾7.6萬份新冠患者病例症狀數據的文字報告，發現新冠症狀會隨病毒變異和患者疫苗接種情况而改變。研究團隊亦證明人工智能（AI）大型語言模型ChatGPT，能轉化新冠症狀文字報告為結構性數據，其識別常見症狀的敏感度高於85%，團隊認為研究反映ChatGPT於傳染病流行病學研究的潛力。兩項研究結果已分別在醫學期刊《醫學病毒學雜誌》和《臨牀微生物學和感染》發表。

發現病徵隨病毒變異疫苗接種改變

研究團隊利用文字配對演算法，分析超過7.6萬宗新冠病例症狀的文字報告。結果顯示，70.9%病例出現病徵，並識別出102種症狀；原始型和Delta變異株在未接種疫苗的有病徵個案中，出現的症狀相似，但Omicron BA.2亞變異株則出現與原始病毒不同的症狀，其中疲倦、發燒、胸痛、流鼻水、咳痰、惡心或嘔吐、喉嚨痛共7種病徵在BA.2病人中更為普遍。

研究亦顯示，在接種兩劑或以上疫苗的有病徵個案中，感染BA.2較感染Delta更易引起發燒；分析亦識別出發燒、鼻塞、肺炎和呼吸急促這組症狀，對於未接種疫苗及有病徵的年長患者，有預測死亡風險的作用。

ChatGPT能準確處理文字報告數據

研究人員亦探索AI大型語言模型在醫學研究的應用。ChatGPT經研究團隊作提示工程後，從文字報告識別所有新冠症狀的特異性達94.7%至100%，其識別常見症狀的敏感度亦達85.3%至100%，顯示其能準確處理文字報告內的數據。

中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院​副研究員衛蘊姸稱，通過採用文字配對演算法描述了新冠症狀隨病毒變異及疫苗接種情况的演變，更識別了一組能預測未接種疫苗及有病徵年長患者死亡風險的症狀，有助安老院舍作針對的干預和資源分配。

該學院​副教授郭健安稱，以ChatGPT為例的AI大型語言模型擅長合成實時數據，能快速了解疾病進展，並及早找出新威脅。

上 / 下一篇新聞

大老山公路的士輕撞私家車 有亮死火燈 兩司機停中線講數 貨車追撞1死1傷
大老山公路的士輕撞私家車 有亮死火燈 兩司機停中線講數 貨車追撞1死1傷
專家：交通事故無傷亡 應泊路旁再處理
專家：交通事故無傷亡 應泊路旁再處理
男警否認三狎同住女童 事主述遭篤摸胸臀
男警否認三狎同住女童 事主述遭篤摸胸臀
元朗簡屋入住低於85% 營運者或扣錢 物管外須設護老託兒便利店 KPI綜合評分定賞罰
元朗簡屋入住低於85% 營運者或扣錢 物管外須設護老託兒便利店 KPI綜合評分定賞罰
父子九龍城廣場墮樓 父死子昏迷
父子九龍城廣場墮樓 父死子昏迷
許智峯貼警員法官全名籲制裁 港府斥勾外力 私隱署：勿起底
許智峯貼警員法官全名籲制裁 港府斥勾外力 私隱署：勿起底
男子遭「援交中介」呃490萬 警方「騙案預警」提醒始知
男子遭「援交中介」呃490萬 警方「騙案預警」提醒始知
男警控同袍辱罵妻母遭剔除 官：常見粗言 不涉性騷擾
男警控同袍辱罵妻母遭剔除 官：常見粗言 不涉性騷擾
陳茂波：3年後扭虧 毋須憂結構財赤 學者：政治環境影響外資 國策不變或續紅
陳茂波：3年後扭虧 毋須憂結構財赤 學者：政治環境影響外資 國策不變或續紅
去年港口貨物吞吐量跌9% 林世雄：繼續努力多推廣
去年港口貨物吞吐量跌9% 林世雄：繼續努力多推廣
官指初犯 年輕勤奮對社會有貢獻 洪宴瞞行蹤 王詩雅判社服
官指初犯 年輕勤奮對社會有貢獻 洪宴瞞行蹤 王詩雅判社服
裁決早拒納「誤解法律」辯解 辯方求情重提 控方關注
裁決早拒納「誤解法律」辯解 辯方求情重提 控方關注
楊清奇：黎2018感美對華「反枱」 變激進 三赴家宴提及外國制裁 曾指示邀稿揭中共權鬥
楊清奇：黎2018感美對華「反枱」 變激進 三赴家宴提及外國制裁 曾指示邀稿揭中共權鬥
指飯盒會非「討論」 黎指示須「執行」 論壇版配合黎專欄 「唔會同佢作對」
指飯盒會非「討論」 黎指示須「執行」 論壇版配合黎專欄 「唔會同佢作對」
控方：楊之後 將傳召李宇軒作供
控方：楊之後 將傳召李宇軒作供
女子氣促入北院7天 死前一晚方知肺栓塞
女子氣促入北院7天 死前一晚方知肺栓塞
直升機解體墜機報告：翼軸撞擊 葉片接觸駕駛艙
直升機解體墜機報告：翼軸撞擊 葉片接觸駕駛艙
【Emily】陳曼琪告假 連續3年缺席兩會 張曉明現身開會 傳媒採訪撲空
【Emily】陳曼琪告假 連續3年缺席兩會 張曉明現身開會 傳媒採訪撲空
【Emily】楊利偉：不遠將來 港人會參加載人航天
【Emily】楊利偉：不遠將來 港人會參加載人航天
【Emily】陳健波批當年政府無造地 致「2007至2016期間」樓價飈
【Emily】陳健波批當年政府無造地 致「2007至2016期間」樓價飈
【Emily】謝偉銓湖南考察睇新車 倡港快引入
【Emily】謝偉銓湖南考察睇新車 倡港快引入
【Emily】旅發局真人show 測試旅業服務質素
【Emily】旅發局真人show 測試旅業服務質素
【Emily】捐30億撐防疫 馬會與衛健委醫衛局簽合作文件
【Emily】捐30億撐防疫 馬會與衛健委醫衛局簽合作文件