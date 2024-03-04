消息：夏寶龍見人代、政協 稱23條拖了26年半勿放軟

促勿怕西方抹黑

對區會工作滿意

經濟發展將是今年兩會焦點議題之一。據悉夏寶龍會見港區政協時，提到未來全球經濟都不太理想，冀一眾政協支持港府積極「拼經濟」，並強調中央全力支持香港發展經濟。他亦說，對已運作約兩個月的區議會工作滿意。

23條立法方面，據了解，夏寶龍提到各方面工作做得很好，亦提醒面對英美等西方評論，不要由於外面的抹黑而放軟或怕，要堅持立法工作，指外部無理、打擊中國的攻擊都不是具建設性的意見，不用太過理會及擔心。據悉，他又指世界上無一個地方就國安法要諮詢26年半，反問香港還要等多久，要求各界支持及盡快完成立法。

另一方面，全國人大會議明早開幕，港區代表昨日選出馬逢國為代表團團長，吳秋北及陳勇為副團長；全體代表今早會到人民大會堂開預備會議。

被問到人代會否向相關部門反映對23條立法的意見，馬逢國稱每名代表赴京都有很多工作要做，會期內首要工作是根據大會議程開會及表達意見，其他安排則視乎時間而定。

另外，全國政協會議新聞發言人劉結一昨在記者會提到，農曆年期間前往港澳的內地居民共252萬人次，港澳到內地的則有249萬人次，強調全國政協「始終關心港澳的經濟社會發展」，而建設大灣區是國家主席習近平親自謀劃、部署、推動的重大國家戰略。

港區多人倡增內地客免稅額

多個港區人大政協擬提交有關大灣區的建議和提案，包括提高內地客購物免稅額，港區人代吳秋北建議提高至5萬元、一年最高20萬元，人大常委李慧琼和港區政協兼自由黨主席邵家輝均提出提升至3萬元，後者期望下一步與海南看齊，增至10萬元。

港區人大代表陳振英則希望短期內促成港人持回鄉證在大灣區主要口岸、高鐵轉車口岸自助出入，亦建議國家和香港一起統籌支付平台，方便港人到內地消費。

明報記者 馮樂琳 北京報道

（2024全國兩會）