單位起火殃及7貓 氧氣罩急救

現場為葵涌道1001號德昌大廈8樓一單位。昨午1時許，警方接獲多宗報案指上址一單位冒煙起火。消防動用一喉一煙帽隊灌救，約半小時將火救熄。消防在單位救出7隻貓，當中兩隻一度走失，其後於窗邊尋獲，部分獲救的貓疑吸入濃煙，奄奄一息。消防將全部貓帶到地下大堂，由救援人員急救，並為牠們戴上一般市民使用的氧氣罩協助呼吸，女貓主其後趕回大廈了解情况。愛協人員到場後將7隻貓逐一放入籠帶走。另外39歲潘姓戶主逃生期間疑吸入濃煙不適，送院治理。

愛協回覆查詢時表示，火場有7隻成年唐貓，其中3隻在消防救出時昏迷，消防即時提供氧氣及心外壓施救；另有兩隻曾從高處墮下，兩貓均清醒，其一出現骨折；餘下兩隻情况相對穩定。愛協督察經主人同意，將全部貓帶到愛協青衣中心進一步治理檢查。

據悉，傷者與妻子居於起火單位，養有7隻貓，火警發生時傷者在房間睡覺。火場面積約5米乘6米，消防初步調查火警起因無可疑，不排除是抽油煙機電線短路引起火警。事件中約100人需疏散，當中50人由消防協助。