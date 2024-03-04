11號幹線穿殯葬區 逾百墳墓金塔需遷 原居民：掃墓方知 路署：已調整走線

明報記者 郭曉欣

本報記者早前到藍地殯葬區BURGD22觀察，該處墳墓密集，位於中層及下層斜坡的墳墓及金塔，逾半貼有屯門地政處去年10月發出的遷墳通告。通告內容指明，有關墳墓位於擬議土地需求範圍，需清理土地；確定工程日期後，會再要求於指定時間前遷移墳墓。

勘力查階段 津貼鼓勵遷墳

路政署回覆本報查詢稱，11號幹線工程項目收到的反對書中，有兩份涉及BURGD22，今年第二季會把有關資料呈交行政長官和行政會議考慮。至於預計工程日期及受影響墓穴搬遷時間，路政署指具體動工日期仍在檢視，項目處於勘查研究階段，待行政長官會同行會批准，政府會適時展開清理土地程序及詳細設計等。

署方稱制訂11號幹線走線已綜合考慮多種因素，包括地勢、環境影響、土地需求等，亦盡可能減少對認可殯葬區及墳地的影響，包括已在藍地石礦場交匯處改善藍地隧道的出入口以至其連接道路的走線，將原本集中在認可殯葬區中央區域的走線改至西面區域。

至於受影響墳墓的安置安排，路政署稱會按現行機制向合資格申索人發放特惠津貼，以協助自願遷移墳墓。地政總署補充，津貼額會考慮墳墓的種類、大小和建造材料等評定。民政事務總署稱如相關後人希望遷墓至其他認可殯葬區，可向民政處申請。

原居民稱無充分諮詢

屯門原居民陶先生為該殯葬區一個墳墓及金塔負責人，他稱直至去年重陽節掃墓方發現墳墓上貼有通告，認為當局及有關方面未有充分諮詢村民，已向路政署提交反對意見。

陶先生稱，他打理的墳墓估計有超過300年歷史，墓碑刻着祖先於清朝丁酉年離世，歷史價值極高。雖然路政署其後確認該墳墓在施工範圍以外，但陶先生稱署方提供的模擬圖顯示，墳墓位於11號幹線分叉位下方，憂慮動工影響墓穴結構，亦擔心在墓穴附近動工影響風水，希望當局重新審視走線方案，避免影響殯葬區。