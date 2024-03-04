調查：性別定型 一半退休婦日花6小時照顧親人

女青在去年12月至今年1月調查訪問930名50至70歲的退休婦女，結果顯示，465人（50%）表示退休後需照顧家人，包括伴侶、父母或子女，每天照顧時間平均5小時42分，認為「照顧時間過長」及「感到極大壓力」的各超過三成。問到照顧的最大困難，依次為個人時間及空間減少（57.4%）、因需專注看護或擔憂長幼而身體疲累（51.2%）及精神疲累（49.6%）。

照顧者小玲（化名）退休前已主力照顧母親，又需經常請假陪同截肢兄長覆診，甚少獲其他兄弟支援，至去年因丈夫確診長期病患而決定退休照顧他，原欲周遊列國的退休計劃亦落空。她稱退休後經常陪親人出入醫院，亦擔心儲蓄不足應付突發醫療開支，不解照顧者的責任「為何好像必然落在女性身上」。

女青服務總監（就業服務及女青運動）胡婉玲稱，華人社會的女性常因「性別定型」而逼不得已當上照顧者，建議婦女及早就家庭分工及照顧責任與家人溝通。她留意到很多婦女在伴侶或親友需照顧時才「臨急抱佛腳」尋找社區支援，籲提早了解社會資源及支援網絡。

35%婦無檢查乳房 民建聯批宣傳不足

另民建聯婦女事務委員會上月訪問1010名女性，三成半完全沒有乳房檢查的習慣，包括自我檢查、臨牀檢查及乳房X光造影檢查。委員會主席兼立法會議員葛珮帆批評「乳癌篩查先導計劃」宣傳不足，參與人數相較預期出現明顯落差，呼籲政府就宣傳及未來執行方向，以及防治乳癌的整體發展規劃作有效投資，包括加快入藥並納入資助。