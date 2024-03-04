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人工島料年內環評 甯漢豪爭任內填海

【明報專訊】政府推遲交椅洲人工島項目，發展局長甯漢豪昨稱，目標在今年內啟動環評程序及詳細工程設計，爭取今屆政府任內（2027年6月前）啟動填海工程。她說不會採用「獨沽一味」融資方案，確保當局掌握土地供應主導權。《財政預算案》全面「撤辣」，甯漢豪強調倘樓市太熾熱，政府有力增加土地供應，相信樓市不會飈升。

甯漢豪昨出席商台《政好星期天》時表示政府造地的決心不變，推遲交椅洲人工島項目主要考慮到公共財政緊張，社會有擔心的聲音，當局欲審慎行事，冀社會放心。她表示，目標在今年內啟動環評程序及詳細工程設計，預計2026年中會有詳盡資料，爭取在今屆政府任內展開填海。

稱隨時可增供應 毋憂樓市飈升

甯漢豪表示，交椅洲人工島發展延期不會影響未來10年房屋供應，當局將通過發展成熟的地方如北部都會區，加快補充土地供應。對於人工島的融資方案，她表示政府不會不考慮回報，被問到會否交由單一發展商負責工程，她稱不會採用「獨沽一味」財政方案，形容「不會將所有雞蛋擺在一個籃」，確保不同持分者能夠參與，政府能主導土地供應。

預算案提出嚴控政府開支，甯漢豪表示會盡量推進發展局手上的工務項目如公營房屋等，但承認需要取捨，部分工程包括海濱長廊美化工程及接駁屯門至荃灣的單車徑，料需「推遲少少」。

政府全面撤銷樓市「辣招」，甯漢豪指樓市交投更活躍是好事。她說未來5年土地供應可提供約8萬個單位，認為長遠房屋供需之間的差距將會收窄，並強調政府有「底氣」，有需要時可推地增加土地供應，毋須擔心樓市再飈升。

（2024/25預算案）

相關字詞﹕樓市辣招 甯漢豪 明日大嶼 交椅洲人工島

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