煙火月月放 陳茂波：最快5月辦 有團體欲贊助

預算案推出多項措施振興旅遊業，陳茂波昨接受無綫《講清講楚》訪問時表示，當局會在海濱舉辦主題活動，配合煙火及無人機表演，並與海濱的餐飲和零售互動，他透露首次表演將於5月舉行。陳茂波又在網誌撰文，稱近日相繼有團體有興趣贊助煙火及無人機表演，亦有餐飲及零售商籌備新一輪宣傳活動，希望把握機會加強促銷推廣。

楊潤雄：客量不追特定水平 盼勝預期

當局預計今年訪港旅客有4600萬人次，楊潤雄昨日出席商台《政好星期天》時表示，有關估算是基於旅遊業趨勢，包括航空運力、口岸運作情况等，他說「不再追求一定要高過哪一年某一個數」，但當然希望最終旅客數字高於預測。他稱，內地和東南亞旅客人數復蘇較理想，後者是重點市場，亦會積極拓展中東市場。至於歐美旅客，楊潤雄指出，受到多項不穩定因素影響，去年數字一般，未來仍會加大力度推廣。

楊潤雄稱難以就旅客逗留日數及消費額訂立關鍵績效指標（KPI），可以觀察一段時間再檢討，惟目前預測平均每名過夜旅客逗留約3晚、消費5800元是「最基本」。

旅發局正計劃推出「禮貌運動」，楊潤雄強調不局限於旅遊業，其他政府部門亦會配合，在不同行業和社區廣泛宣傳，例如巴士司機。他說，本月將與電視台合作推出「真人騷」節目，稍後舉行大型推廣活動及「優質服務計劃」。

（2024/25預算案）