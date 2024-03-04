曾俊華：港步結構財赤 開源杯水車薪 學者指側重股樓人口老化損收入 現息高非發債良機

明報記者

最新《財政預算案》預計撇除發債收入，政府未來連續3年持續赤字。曾俊華撰文指香港面對「結構性財赤」，預期稅收及賣地收入在未來一段時間不會理想，憂慮將要借貸度日。預算案推出薪俸稅和個人入息課稅兩級制，並引入住宅物業差餉累進制，曾俊華批評兩者每年增加的收入不足20億元，面對逾千億財赤是「杯水車薪」。他強調必須減少支出，包括基建開支，質疑任由結構財赤持續，「係咪同《基本法》對特區公共財政要量入為出嘅要求相符呢？」

曾：不能大量印錢 負債率不可比他國

政府下個財政年度發債1200億元，料未來5年共6200億元。曾俊華關注現時處於高息環境，債券回報要有四五厘才吸引，質疑能否輕易找到達10厘回報的投資項目支持還款需求。政府預計到2028/29年度發債金額只佔本地生產總值（GDP）13%，遠低於大部分先進經濟體。曾俊華則認為本港不能大量印錢，角色上是一個地方特區，不宜與其他國家比較。他提醒不應透過發債收入應付日常開支，避免「債冚債」，否則將影響本港信用評級，以至各項徵稅及公共收費。

要有四五厘息吸引 高回報項目難覓

財政司長辦公室回應查詢，強調已表明發債收入不會用於經常開支，全數投放在基建和工務工程，認為這些項目可帶來回報，提升競爭力及改善市民生活環境。當局重申已提出財政整合計劃，預計未計及發債收入將於3年後恢復收支平衡。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認同本港步入結構財赤，支出增長一直高於收入，加上人口老化令政府收入受壓，愈遲解決則愈難扭轉局面。他說美國減息步伐較預期慢，現時非大規模發債時機。對於當局發債投資基建，他指基建回報不高、需時長，除非項目有配套帶動經濟，否則不划算。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波也認同已步入結構財赤，股樓不景，影響印花稅、差餉等，恆常收入出現結構問題。

莊太量：無結構財赤 有外匯基金支持

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則不認為本港面對結構財赤，料經濟好轉後賣地及印花稅等收入改善。他指本港仍有外匯基金投資收入，去年收益逾2000億元已多於赤字。

政府預期2025至2028年平均每年經濟增長3.2%，與去年相若。財政司長陳茂波昨指預測較保守；是否會「減糖」幾年，他說會視乎經濟狀况。

（2024/25預算案）