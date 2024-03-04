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發展北都人工島需計「兩條數」

【明報專訊】政府面對巨額財赤，不少人質疑是否有能力同時發展北部都會區及交椅洲人工島。對此，梁振英不置可否，但認為當局需計「兩條數」，其一為私樓需求和供應，市民有否足夠購買力；其二是開發新市鎮的財政收支問題，「有沒有一個結構性的變化，就是從過去開發一個新市鎮，政府是有財政盈餘的，到現在政府要補貼」。他認為這兩個問題，現在都沒有資料判斷。

私樓購買力 發展新市鎮收支

政府推展兩項大型發展計劃，希望市民「住大啲」。梁說不論兩個發展項目的公私營房屋比例，總有部分需「賣出去」，若想市民住大10平方米，「這10平方米要付錢的」，他多次反問「市民有沒有那個購買力？」強調當局須「計數」，否則屆時縱有供應，「大家都買唔到」。

至於另一條數，是政府的財政收支。他說政府以往開發新市鎮時，財政上均有盈餘，因過去規劃標準較低，成本亦較低；惟現時規劃標準愈來愈高，成本提高之際，密度卻減少，拖累政府賣地收益。他憶述出任特首時推出的新界東北發展計劃，項目最終財政收支已幾乎「打平」，質疑現時這類發展區是否已出現結構性變化，由以往有盈餘變成需政府補貼。

梁認為政府需計算開發成本是多少、收地成本是多少，「有多少平方米的地可以拿出來賣、地價大概要賣什麼價錢，兩條數（成本及收益）才打平」，全部均「有數計」。他說北都似乎至今仍「沒有那條數（發展成本）」 ，重申當局一定要「睇數」再決定兩項目如何發展。

（香港怎麼辦）

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