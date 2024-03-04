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港聞一

高端旅遊是出路 質疑人數作KPI

【明報專訊】除了航運貿易，梁振英認為旅遊業也面對升級問題。他認為以香港的成本結構，「除非我們想香港的租金、香港的工資大幅下調」，可用更低成本去做低增值的旅遊業；再者，本港的「物理空間」、旅遊業接待能力亦有限，反問「我們是不是要以訪客人數作為旅遊業發展的KPI？」他說香港旅遊成本高，「低消費人群、低消費旅客來到一個高消費的旅遊城市，很明顯是錯配」，認為香港應發展高端旅遊。

訪港旅客人次自與內地通關後逐步回升，惟零售業、飲食業屢投訴「旺丁不旺財」。梁說，本港旅遊業需更完整規劃，不應局限於討論興建多少酒店及旅遊景點，而是整體發展策略。

港具條件 時尚優勢「星洲未見」

他認為，旅遊終究講求經濟收益。近年香港不斷發展高等教育，旅遊從業員的教育水平都比以前高很多，「如果他的收入跟不上，我們是會有社會問題的」，認為高端旅遊才是出路。他建議香港應針對高端旅客更具體規劃，強調並非要排除旅行團、即日來回客，但亦應「有個重點」，而「我們向人推介什麼」，關乎本港形象問題。他認為，西九文化區、博物館、戲曲中心等均是發展高端旅遊的條件，而本港的時尚城市形象更屬「在新加坡也未必看到」的優勢，本港在商品如時裝方面仍有引領潮流作用，「好多旅客來香港就是看中環出出入入的人穿什麼衫、著什麼鞋、怎樣化妝」。

「粵車南下」政策錯交運局

內地消費性價比高，惟梁強調「絕對不認為我們無牌打」，舉例本港機場方便屬很大優勢，重申當局應好好運用港珠澳大橋，盡快落實「粵車南下」。他說只要「不過青馬大橋」，容許粵車南下可吸引更多商務客由珠三角駕車到港上飛機或轉機，送機親友亦可趁機在大嶼山「轉個圈」，食飯購物後才駕車回內地，對本港經濟、航空事業均大有裨益。他再次慨嘆相關政策「交錯了」給運輸及物流局負責，「運輸局工作是確保香港不要塞車，但這些事是經濟發展問題」。

（香港怎麼辦）

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