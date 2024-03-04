梁振英倡航運貿易檢測高端化 新產業成新增長點 籲找對部門推動

明報編輯部

全國政協副主席梁振英近年游走內地及世界各地，了解不同地區發展情况。他接受本報訪問時表示，香港仍有優勢，點名航運、貿易、檢測業等都大有可為，但要升級轉型。他說，航運業應從貨櫃運輸轉型為「倫敦那種沒有貨櫃碼頭的航運中心」，提供船舶買賣租賃、融資、保險等高端專業服務；香港亦可憑藉公信力，為內地食品及環保產業等提供第三方獨立檢測認證服務；貿易服務亦要升級「向價值鏈上游走」。他認為這些新產業可成為新的經濟增長點，但社會要培訓更多人才，政府要有相應部門推動。

明報記者 林藹純 孫澤芳

對於香港經濟前景，梁振英認為香港仍有條件，「尤其是現在的政治條件，比香港回歸之後任何一個時期都要好」，而香港仍有大量獨特優勢，「問題是我們怎樣去發揮，用好這些條件」。他說香港現在面對的是產業升級轉型的問題，正如1980年代，香港工廠北移，最終轉型為以服務業為主的經濟體。

港應成「沒貨櫃碼頭」航運中心

梁提到，最近不少人擔心香港貨櫃碼頭吞吐量會否跌出世界十大，而國家「十四五」規劃提出支持香港提升國際航運中心地位，「這個提升不是在葵涌搞多幾個泊位」，因內地周邊的貨櫃碼頭競爭力非常大，香港要提升航運中心地位，就要將航運業提升至「倫敦那種沒有貨櫃碼頭的航運中心」，提供船舶買賣、租賃、融資、保險、註冊登記，以及相關法律服務，令從事這個行業的人，「每一個人的產值可以提升，大家就會有更好的收入」。

海事法保險需高端人才 衍生職位

他舉例，今天一個在葵涌貨櫃碼頭工作的司機，若退休時將車頭留給兒子繼承，這家庭沒有進步，但如果「他退休的時候，能將子女培養成為海事法律師，這個家庭有大進步」；若整個航運業可轉型，「到時我們不需要再說，我們的貨櫃碼頭吞吐量全世界排第九、第十」。

他說，中國現已是航運、海事、造船大國，「但是我們用的國際海事法服務，都是西方的律師事務所」，國家絕對有需要發展自己的海事法律及其他融資、保險、買賣等服務，而在芸芸中國城市中，香港最有優勢提供這些服務。他說這些服務複雜，收費高、利潤高，需要高端人才去做，如果成功轉型，就可衍生大量新的專業服務職位。

檢測業「有公信」助內地建品牌

除了航運中心外，梁指出在檢測服務方面，香港也大有可為。他說國家搞高質量發展，「新疆的瓜果也好，寧夏的葡萄酒也好，好東西要賣到好價錢，就叫做高質量發展，走完最後一公里」，內地農產品要提升檔次，就需要檢測服務，確定有關食品有否殘餘農藥、重金屬含量有否超標等，「這些不是你自己當地說的，更加不是當地的一些國營機構，而是需要獨立的第三方」。

他認為全國範圍內，香港做這些事最有公信力，正如內地最大的核數服務、房地產評估師都來自香港，「我們提供的不止是技術，是公信力，信得過，你的報告不作假的」。他說內地最近關注環保車的環保標籤出現不可靠情况，香港機械工程師亦可提供這方面的服務。

提升貿易向價值鏈上游走

貿易方面，他指出貿易佔香港GDP第二大，十四五規劃也提出支持香港提升國際貿易中心地位，「提升的意思就是我們向價值鏈上游走」。他以茶葉為例，指中國是全世界最大產茶國，「但是全世界沒有一個中國的茶葉品牌」。他說香港正有能力透過檢測驗證、知識產權，以至廣告推廣等服務，創造品牌，「我們要去推動這些新的專業……香港在發展新的產業、新的專業的同時，也可以補國家的短板」。

他認為，要做這些事情，社會要有共識，同時調動民間力量參與，包括大學、相關產業的市場參與者；政府亦要有適當部門去推動，「你交給運輸局，航運對運輸局來說，就是行船是不是？他工作目標的服務對象，就是剛才講的，你可能交給商務經濟局，就會有些不同」。

升級需要人才 倡大學調整課程

梁強調，要促成轉型需要行動。他最近開始與香港大專學界的校長、副校長傾談，探討如何將產學結合，「我們轉型升級，就需要人才，這需要大學配合」。他呼籲大學研究在現有課程中調整，「你現在讀商管的，或者金融的、保險的，我加一些新的內容下去，你就有資格在畢業之後，去加入一間海事保險公司」。

他說速度問題亦是關鍵，「中國人有一句成語叫捷足先登，你看到的機遇別人都看到，剛才我講的那些，我相信新加坡一定看到……我剛才講的那些問題，新加坡會是一個更加貼身的競爭者，所以這些工作要抓緊做」。

（香港怎麼辦）

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