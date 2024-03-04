明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

梁振英倡航運貿易檢測高端化 新產業成新增長點 籲找對部門推動

專訪梁振英

【明報專訊】【系列前言】香港從疫後復常已逾一年，惟經濟復蘇不如預期，股市樓市及消費市道表現不振，商界以至社會都對經濟前景表示憂慮。《明報》65周年之際，本報就此邀請不同領域的社會領袖與精英，為香港的發展前景把脈，探討香港出路，逢星期一刊出。

明報編輯部

全國政協副主席梁振英近年游走內地及世界各地，了解不同地區發展情况。他接受本報訪問時表示，香港仍有優勢，點名航運、貿易、檢測業等都大有可為，但要升級轉型。他說，航運業應從貨櫃運輸轉型為「倫敦那種沒有貨櫃碼頭的航運中心」，提供船舶買賣租賃、融資、保險等高端專業服務；香港亦可憑藉公信力，為內地食品及環保產業等提供第三方獨立檢測認證服務；貿易服務亦要升級「向價值鏈上游走」。他認為這些新產業可成為新的經濟增長點，但社會要培訓更多人才，政府要有相應部門推動。

明報記者 林藹純 孫澤芳

對於香港經濟前景，梁振英認為香港仍有條件，「尤其是現在的政治條件，比香港回歸之後任何一個時期都要好」，而香港仍有大量獨特優勢，「問題是我們怎樣去發揮，用好這些條件」。他說香港現在面對的是產業升級轉型的問題，正如1980年代，香港工廠北移，最終轉型為以服務業為主的經濟體。

港應成「沒貨櫃碼頭」航運中心

梁提到，最近不少人擔心香港貨櫃碼頭吞吐量會否跌出世界十大，而國家「十四五」規劃提出支持香港提升國際航運中心地位，「這個提升不是在葵涌搞多幾個泊位」，因內地周邊的貨櫃碼頭競爭力非常大，香港要提升航運中心地位，就要將航運業提升至「倫敦那種沒有貨櫃碼頭的航運中心」，提供船舶買賣、租賃、融資、保險、註冊登記，以及相關法律服務，令從事這個行業的人，「每一個人的產值可以提升，大家就會有更好的收入」。

海事法保險需高端人才 衍生職位

他舉例，今天一個在葵涌貨櫃碼頭工作的司機，若退休時將車頭留給兒子繼承，這家庭沒有進步，但如果「他退休的時候，能將子女培養成為海事法律師，這個家庭有大進步」；若整個航運業可轉型，「到時我們不需要再說，我們的貨櫃碼頭吞吐量全世界排第九、第十」。

他說，中國現已是航運、海事、造船大國，「但是我們用的國際海事法服務，都是西方的律師事務所」，國家絕對有需要發展自己的海事法律及其他融資、保險、買賣等服務，而在芸芸中國城市中，香港最有優勢提供這些服務。他說這些服務複雜，收費高、利潤高，需要高端人才去做，如果成功轉型，就可衍生大量新的專業服務職位。

檢測業「有公信」助內地建品牌

除了航運中心外，梁指出在檢測服務方面，香港也大有可為。他說國家搞高質量發展，「新疆的瓜果也好，寧夏的葡萄酒也好，好東西要賣到好價錢，就叫做高質量發展，走完最後一公里」，內地農產品要提升檔次，就需要檢測服務，確定有關食品有否殘餘農藥、重金屬含量有否超標等，「這些不是你自己當地說的，更加不是當地的一些國營機構，而是需要獨立的第三方」。

他認為全國範圍內，香港做這些事最有公信力，正如內地最大的核數服務、房地產評估師都來自香港，「我們提供的不止是技術，是公信力，信得過，你的報告不作假的」。他說內地最近關注環保車的環保標籤出現不可靠情况，香港機械工程師亦可提供這方面的服務。

提升貿易向價值鏈上游走

貿易方面，他指出貿易佔香港GDP第二大，十四五規劃也提出支持香港提升國際貿易中心地位，「提升的意思就是我們向價值鏈上游走」。他以茶葉為例，指中國是全世界最大產茶國，「但是全世界沒有一個中國的茶葉品牌」。他說香港正有能力透過檢測驗證、知識產權，以至廣告推廣等服務，創造品牌，「我們要去推動這些新的專業……香港在發展新的產業、新的專業的同時，也可以補國家的短板」。

他認為，要做這些事情，社會要有共識，同時調動民間力量參與，包括大學、相關產業的市場參與者；政府亦要有適當部門去推動，「你交給運輸局，航運對運輸局來說，就是行船是不是？他工作目標的服務對象，就是剛才講的，你可能交給商務經濟局，就會有些不同」。

升級需要人才 倡大學調整課程

梁強調，要促成轉型需要行動。他最近開始與香港大專學界的校長、副校長傾談，探討如何將產學結合，「我們轉型升級，就需要人才，這需要大學配合」。他呼籲大學研究在現有課程中調整，「你現在讀商管的，或者金融的、保險的，我加一些新的內容下去，你就有資格在畢業之後，去加入一間海事保險公司」。

他說速度問題亦是關鍵，「中國人有一句成語叫捷足先登，你看到的機遇別人都看到，剛才我講的那些，我相信新加坡一定看到……我剛才講的那些問題，新加坡會是一個更加貼身的競爭者，所以這些工作要抓緊做」。

（香港怎麼辦）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞