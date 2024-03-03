聯院事故揭護患比例1：28 指邊補邊失缺人未紓 護協：曾1護照顧30人

聯合醫院表示醫療事故涉及一名護士未按醫生指示在電子維生指數記錄系統（e-Vital）輸入定時檢查心跳、血壓等維生指數的指令。醫管局前日交代事件，稱涉事護士工作忙，不熟悉新系統，強調事件與病人過世無關。涉事病房今年1月啟用新系統，事發當晚病房有56名病人，護士有兩名，即護士與病人比例為1：28。

6年前調查1：27 國際標準1：6

2018年護協曾做調查，結果顯示公院早午更護士與病人比例為1：11，夜更內科／老人科為1：27，兩者皆遠低於國際標準的1：6。事隔6年，有關比例沒改善，且進一步惡化。護士協會主席謝健強昨稱，近年因移民潮致護士流失嚴重，透露有護士反映瑪麗醫院有病房要一名護士照顧約30名病人，慨嘆前線「好辛苦」。他說，雖然醫管局近年不斷補充護士人手，但新加入的護士資歷較淺，培訓需時。

引非本地護士 護協憂溝通問題

至於政府將修例引入更多非本地培訓護士，謝稱成效「拭目以待」，憂非本地培訓護士或因語言導致溝通問題，有前線反映不時需幫外來醫生翻譯與病人溝通，「百上加斤」。

本報昨向醫管局查詢過去3個年度的醫護流失率、護士人手持續短缺的原因為何，以及近年推出什麼措施改善護士人手短缺。醫管局提供的數據顯示，近年醫生流失率呈下降趨勢，護士流失率比醫生高，且持續接近或超過一成（見表）。

醫管局表示，護士人手方面，近年增加顧問護師及副顧問護師的晉升職位，並透過退休後延任政策等挽留資深護理人員，從而加強護理人手和傳承經驗；亦透過加強護士培訓和進修機會等措施，推動專科護理發展。局方表示會積極配合政府政策，透過不同途徑招聘非本地培訓醫生來港工作，會持續檢視人手及推行各項計劃，以配合服務需要和維持服務水平。

立法規管比例 社協陳凱欣：不現實

美國、澳洲等國家已立法規管護士與病人比例，但陳凱欣認為在本港立法不現實。她認同醫管局可就護士與病人比例制訂「合理目標」，局方可根據目標聘請人手。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌亦認同立法規管不現實，認為可考慮由病房助理分擔護士部分工作。