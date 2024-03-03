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糧船灣疫後首迎「天后巡海」 漁署導賞 村民憶學舞麒麟、穿過「鬼王」褲襠 聯結水上陸上人

【明報專訊】位於西貢萬宜水庫以南的糧船灣，除了擁有世界級的六角形火山岩柱，上世紀五六十年代更是西貢東重要的避風塘，每逢農曆三月廿三，逾200艘漁船、逾千名漁民聚於島上最古老最重要建築物天后宮前的海灣，慶祝天后誕，陸上客家村落亦因天后誕與水上人連繫起來。有村民憶述童年學習舞麒麟，在天后誕期間演出；不論兒童及成人皆會在兩層樓高俗稱「鬼王」的紙紮神像大士王褲襠下穿過，祈求身體健康。現時大部分糧船灣村民已移居西貢或海外，天后誕變成凝聚村民的重要活動，重現鄉村昔日盛况，今年更適逢「大屆」醮會，漁護署將於天后誕前舉辦4場導賞團。

明報記者 馬耀森

昔日的糧船灣四面環海，在興建萬宜水庫之前，是西貢海域最大島嶼，島上有4條村落，當中東丫、北丫、白腊均為客家村，沙橋則是當地漁民興建的村落。1950至1960年代，當地共有客家村民約500人，逾200艘漁船在海灣停泊，估計漁民逾千人。

天然避風港昔逾千漁人 與客家村共存互助

為令鄉村文化歷史傳承下去，適逢今年5月1日農曆三月廿三當地會舉行兩年一次規模較大的「大屆」醮會，市民可參加漁護署特別舉辦的4場導賞團，認識天后誕及戲棚搭建技藝兩項非物質文化遺產。受疫情影響，兩年前的「大屆」取消，換言之今次「大屆」是相隔4年再舉辦。

漁護署高級地質公園主任陳羽嵐表示，糧船灣其中一項鄉郊特色是客家村落與漁民共存。她說，糧船灣的海灣向西，是天然避風塘，而糧船灣位於西貢以東水域，出海便是捕魚區，因此糧船灣在昔日西貢區有最多漁船停泊。而糧船灣也位處來往深圳大鵬半島及珠三角地區的航道上，因此成為東西往來船舶補給的中轉站，島上客家村民除種植農作物，亦開設多間糧油雜貨店，每間店舖外都有專用碼頭，方便上落貨物。昔日漁民甚少上岸，為方便水上人購買糧油雜貨，區內雜貨店特設專用貨艇，將貨物送到漁民手中；至於雜貨店補給，就靠西貢其他村落向糧船灣漁民收購海鮮的「鮮艇」，從村外將貨物運到糧船灣，形成一條獨特物流鏈。

雜貨店設碼頭貨艇 方便送貨給漁民

一如新界其他鄉村，糧船灣上世紀經歷人口如過山車般起跌。東丫村民江水強童年在東丫村度過，至10多歲遷至西貢，他說天后誕是全年最熱鬧日子，村民極重視慶祝儀式，例如緊守天后誕前齋期（農曆三月十九至廿二），其間灣內嚴禁殺生甚至釣魚。江水強與村內不少兒童都要學習舞麒麟，因客家人視麒麟為瑞獸，在喜慶節日都會舞麒麟，昔日東丫村民舞麒麟在新界頗為出名。

現時在東丫經營海膽養殖場的陳德興本身亦是東丫村民，他稱小時在天后誕時曾穿過「鬼王」褲襠，祈求身體健康，又說昔日天后誕會搶花炮，村民爭奪掉下的竹筒，甚為刺激，後來因危險已改為抽籤形式。

剩數人常住 每年天后誕外移者回村

糧船灣內唯一由漁民建立的沙橋村，只有10多間村屋，其中一戶在村內經營海鮮酒家數十年，更成為假日旅客或行山者專程前往品嘗的隱世景點。酒家負責人鄭石桃嬌今年81歲，她小時為滘西灣漁民，一家十餘口住在船上，後來嫁至晨曦島，1970年代向政府申請在沙橋建屋，最初經營士多，1990年末轉型海鮮酒家至今。被問到糧船灣一帶有數以百計漁船，最後只有10多戶「上岸」，鄭老太稱希望下一代接受教育，「唔想子女捉魚，想佢哋讀多啲書」，又說島上有學校，小時每日以手搖櫓的小艇接送弟妹上學放學，雖然辛苦但值得。時至今日，灣內只有數名常住居民，石老太說每年天后誕村民都會回村慶祝，成為聯繫灣內村民的方式。

為推廣鄉郊村落文化歷史，署方設計了全新的半日遊路線供市民遊覽地質公園糧船灣景點，而來往西貢和糧船灣的街渡自去年11月11日投入服務後，市民到該區遊覽會更方便。

（城市保育）

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