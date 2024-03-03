張曉明免去政協副秘書長職務 留任全國政協常委

央視以同志稱呼張

央視新聞聯播報道，全國政協常委會會議昨日在北京舉行，由全國政協主席王滬寧主持並講話。王表示，今年是新中國成立75周年，也是人民政協成立75周年，做好政協工作十分重要。他提出要加強領導，落實責任，以高度政治自覺和飽滿精神狀態做好全國政協十四屆二次會議各項工作，確保大會圓滿成功。

閉幕會審議通過政協第十四屆全國委員會第二次會議秘書長、副秘書長名單，並通過關於免去張曉明全國政協副秘書長的決定。會議追認關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青、王小軍第十四屆全國政協委員資格的決定。

張曉明於1963年9月出生，江蘇泰興人，1986年在中國人民大學法學院取得碩士學位後，便加入國務院港澳系統工作，曾任中英聯合聯絡小組中方成員，先後擔任香港中聯辦主任、國務院港澳辦主任。2020年初，中央強化港澳領導體制，全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任，張曉明改任常務副主任，保留正部級。

2022中央強化港澳體制

由港澳辦主任改常務副主任

張曉明於2022年獲任命為第十三屆全國政協副秘書長，其後調離港澳辦。張曉明於當年舉行的中共二十大沒再連任中委。政協去年換屆，張曉明先後獲任命為全國政協委員、常委，繼續出任副秘書長，去年兩會期間擔任新聞報道組組長，並主持全國政協會議開幕前的新聞發布會。