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暈倒堆填區隔7小時發現 工人不治 深夜未返家妻報警揭發 工會：管工有責

【明報專訊】六旬推土機司機前日下午5時許在屯門稔灣路新界西堆填區擴建地盤暈倒，事隔近7小時後，延至昨凌晨才被發現，送院不治。勞福局長孫玉菡稱關注事件。環保署要求承辦商在7天內就事件提交報告。工業傷亡權益會則批評事件離譜。有工會認為管工沒理由不知仍有工友在地盤內未走，認為管工要認真檢查。

環署促承辦商7日交報告

環保署表示十分重視事件，已責成承辦商必須全力配合警方及相關部門調查，7天內就事件向署方提交報告，署方亦會調查事件。環保署長徐浩光對事件表示難過，正聯絡死者家屬表示慰問，承辦商亦會向死者家屬提供緊急恩恤金。勞福局長孫玉菡昨出席活動後稱，相關部門包括勞工處會詳細了解事件原由，並為家屬提供協助。

64歲姓方男死者為新界西堆填區擴建計劃設計、建造和營運合約的分判商所聘用，負責土地平整。他前日在地盤工作完畢後未有返家，其家人通知地盤主管。昨日零時半，工友經翻查閉路電視影像及巡查地盤，發現事主在地盤平台地上昏迷。事主被送往屯門醫院搶救，及後證實不治。據悉，工友經閉路電視發現事主前日下午5時許在地盤內暈倒。

64歲死者高血壓 地盤駕鏟車

據了解，死者上月26日起受僱於該地盤，負責駕駛推土機，前日早上6時許出門上班，原定當晚7時下班回家，惟至晚上10時其妻仍未見他回家，亦無法聯絡，最後一次聯絡是當天下午2時許的WhatsApp短訊，妻子遂報警及通知工友。據悉事主患有高血壓。

建造業總工會安全顧問李光昇表示，部分土木工程地盤或未有設閘機供工友拍卡登記出入，但管工每日要填寫地盤日誌，掌握工作人數及其位置，亦有責任確保工友已收工離開，即使「開夜」也要有紀錄才可計算加班費。他形容事件不幸，「早些發現可能大些機會救回」，管工沒理由不知仍有工友在地盤內未走，認為管工要認真檢查。

工權會：圓方兩死意外翻版

工業傷亡權益會對事件感難過和憤怒，認為事主昏迷7小時仍無人發現，屬離譜及匪夷所思，如同去年圓方地底管道兩死工業意外的翻版。工權會稱，事件揭露工人進出紀錄制度有漏洞，地盤管理人員未能掌握工人位置，要求環保署及勞工處徹查。

環保署去年9月與香港資源復育園（聯營）簽署新界西堆填區擴建工程合約，該公司由愛銘建築（國際）有限公司、中國建築工程（香港）有限公司及威立雅香港控股有限公司所組成，首兩者為中國建築國際集團的全資附屬公司。

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