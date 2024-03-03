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網傳受制裁者離職 律政司澄清：名單出現前請辭

【明報專訊】律政司昨稱留意到社交媒體流傳一段有關一名律政司檢控人員最近離職的消息，並提及其名字曾出現在美國國會議員去年11月的制裁名單上。律政司稱，該名律政司檢控人員去年9月，即早於制裁名單11月出現前已請辭。

​律政司昨發新聞稿指留意到社交媒體上流傳一段有關一名律政司檢控人員最近離職的消息，該帖文「刻意提及該名人員出現在美國國會議員在去年11月1日威脅作出所謂制裁名單上」。

稱「無畏無懼 維護法治」

律政司稱，一向不會對個別員工動向作評論，但為以正視聽，該名人員在去年9月，即上述名單出現前已經請辭。律政司重申，所有同事均一如既往無畏無懼履行職務，維護香港法治；外國政客對律政司同僚作出違反國際法的制裁威脅，只會令大家更堅決落實維護國家安全的義務和責任。

早前被裁定襲警罪成的美籍律師Samuel Bickett前晚於社交平台X（前稱Twitter）引述香港律政司內部電郵稱，高級助理刑事檢控專員陳淑文已經辭職，結束她在律政司28年生涯。

帖文表示陳早前被列入美國國會制裁香港官員的法案名單，是該名單上49人中首個辭職者。帖文指不知道陳辭職原因及日期，由於陳已辭職，而且相對少參與國安案件，其名字應否從制裁名單上移除，或會引起爭議。

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