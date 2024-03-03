張炳良：外界恐懼23條 源於未知

張炳良昨在科大及教大合辦的「大變局下的公共政策：政治、行政與民間社會」講座發言，他稱不少海外國家就國安訂立相關法例，並無看待立法為「大問題」（big issue），引述美國在911事件後亦推出愛國者法案。張說本港以往未有相關法例，加上現時的政治環境，令人有所疑慮（people begin to wonder）；又舉例現時法庭未有相關案例，律師亦未肯定應如何解讀法例，冀整個社會包括政府、學者、律師及非牟利組織做好自己的角色，共同促成法例在良好規範下施行。

出席同一講座的教大大中華地區研究榮譽社會科學學士課程主任伍鳳嫦，引述有海外大學的學者表示，他們有風險評估清單，衡量世界各地哪些大學可合作、需注意或應避免合作，香港的大學已在需注意名單（watch list）上，認為特區政府應加強解釋法例。

學者憂撰學術文章不確定性

主持講座的外籍學者、科大跨學科學院副院長穆綺蘭表示，憂慮如與海外合作撰寫涉及批評本港政策的學術文章會否犯法，該部分未有釐清令人感到「不確定性」（uncertainty）。

公務員事務局前局長聶德權亦在講座發言，被問如何贏回年輕人的支持，他稱雙方需有更多溝通，以及令年輕人多親身觀察及了解，而不是只依賴教學；惟亦需正確理解一些基本的事實，舉例指外界長期對中國及「一國兩制」有誤解。