張炳良：外界恐懼23條 源於未知

【明報專訊】《基本法》第23條立法公眾諮詢上月底結束,前運輸及房屋局長張炳良昨指,外界對23條立法的恐懼來自未知的事物(Fear is the fear of the unknown),強調23條立法屬特區憲制責任,世界各地亦有類似法例。他亦指政府管治較以往容易,因反政府、仇恨政府的行為不再被容許,媒體受到更多監管,示威遊行亦較以往罕見(rare),但並不因此更容易凝聚社會共識。