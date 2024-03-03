和你lunch被告柙中產子 判囚33月最快一年團聚

中環和你lunch拆3案

本案8人罪成

被告為演員吳智杰（現年29歲，下同）、廚師陳維聰（29歲）、髮型師陳敦涵（26歲）、社工李晁鋒（28歲）、售貨員蔡綺洛（27歲）、美容師林梅嘩（27歲）、放射治療師陳灝良（27歲）及教師梁升彥（28歲）。本宗區院案件昨移師至西九龍法院判刑。法官宣讀判辭時，蔡的丈夫抱着幼嬰輕拍安撫，嬰兒全程幾乎沒發聲響，兩人進出法庭數次，蔡不時望向丈夫。

被告稱懷孕非博同情

官：持中性態度

法官逐一引述辯方求情陳辭（見另稿），當中剛成為媽媽的蔡綺洛雙親離異，她隨患病的母親生活，出於羊群心理參與暴動，感萬分悔疚和願承擔後果，事後把握時間進修。蔡去年4月表明認罪撤銷保釋，翌日父親因工業意外去世，她覺得父親擔心自己判刑，一時分神才出事身亡，令她耿耿於懷。還押期間，她發現懷孕並於今年2月下旬誕下嬰兒，目前由丈夫獨力撫養。辯方表示蔡懷孕是意料之外，並非為了博取同情，法官指對此事持中性態度。

法官判刑稱，案發在中環是香港核心地區，設有多間銀行總部，暴動持續逾3小時，過百甚至過千名示威者在畢打街與德輔道中堵路、高叫光時口號。有人破壞交通燈和雙層巴士，在地上放置改裝金屬釘，參與者是有備而來，築傘陣、投擲汽油彈和縱火，與警方對峙，法官認為本案嚴重。雖然無證據指被告掘磚或衝擊警方，但各被告分別身穿覆蓋全身的黑衣，攜槌、彈珠、生理鹽水等物品，不似在中環上班的白領，推論他們可走上前線，至少是後勤可補給物資，不認同辯方稱被告只在場行走。

認罪3人囚2年9月

受審5人囚3年9月

法官以監禁4年為量刑基準，陳維聰、蔡綺洛及林梅嘩3人承認暴動罪，另涉管有物品意圖損害財產及使用蒙面物品等罪存檔法庭，並獲扣減四分之一刑期。法官接納全部被告犯案和性格不符，候審4年來飽受煎熬，酌情減刑3個月。陳維聰、蔡及林判囚2年9個月，餘下受審5人就暴動罪成判囚3年9個月，5人涉蒙面物品罪成判囚6周，同期執行。另兩案審結，20人中17人罪成，囚2年6個月至4年1個月，3人無罪釋放。

【案件編號：DCCC 356/21】

（反修例風暴）