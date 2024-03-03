新型工業研發開支提升 孫東：信明年佔GDP 1.3%

冀政府私企參與率一半半

孫東昨在商台節目《政經星期六》表示，現時政府在創科投入方面佔市場53%，而鄰近的深圳及廣州政府只有一成投入，其餘九成均為企業參與，冀明年能增加本港業界參與比例，吸引生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技等企業來港發展。

至於本月將有10多間重點企業與引進辦簽署意向書，孫稱不少海外生命健康科技企業冀透過本港進軍內地，加上本港醫療發展成熟具優勢，舉例臨牀數據獲國際認可，吸引不少企業來港研發。

研河套人員資金便捷過境

至於財政預算案增撥20億元支持「InnoHK」創新香港研發平台進駐河套，孫東稱正研究為河套區人員、資金、信息及物流提供便捷的過關途經，舉例放寬生物樣品過境限制，以及通過「點對點」和白名單制度令行業間的個人數據過境。出入境方面，他稱當局計劃在深圳河邊境建兩座橋樑以及設白名單，讓園區內相關人員使用。

（2024/25預算案）