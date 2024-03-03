明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

陳茂波：樓市極端可推空置稅 現遠未需 張炳良任內兩度加辣 稱需求不同撤辣「講得通」

【明報專訊】《2024至25年度財政預算案》宣布全面撤銷樓市「辣招」，財政司長陳茂波昨表示，倘樓市再次過度熾熱，政府可隨時調整措施，舉例極端情况下可引入空置稅，惟現時「遠遠未需要，未出現這情况」。任內曾兩度「加辣」的前運輸及房屋局長、教育大學社會科學與政策研究學系顧問（公共行政）張炳良認為，現時撤辣是「講得通」，目前市場需求與當年不同，加上受高息口等多項因素影響，撤辣亦不會令市場即時反彈。

陳茂波昨於商台節目《政經星期六》表示，近年以美國為首的西方國家打壓及「唱衰」香港，影響市場氣氛和資金流向，「悲觀情緒被不必要放大」；加上考慮到目前樓市供應量充足，未來3至4年約有11萬個新樓單位，認為當年引入的「辣招」可退場。他說本港仍面對高息口和地緣政治壓力，撤辣能給予市場清晰信息並創造環境，樂見日後市場平穩健康發展。

推細地讓中小型發展商加入競爭

被問倘發展商不積極推盤令樓價上升將如何，陳茂波稱極端情况下可引入空置稅，但不會引入硬指標，現時亦未有需要。他稱會持續監控市場情况準備不同預案，同時會持續推地，舉例推出規模較細地塊，令中小型發展商「入場」增加競爭。他預料撤辣後現樓供應量增多，令買樓自用者有更多選擇；同時金管局亦放寬按揭措施，相信置業亦「容易少少」。

張炳良昨出席大學講座時稱，現時撤辣為適合時機，但外界亦不應將印花稅等「辣招」解讀為近年本港市場不濟主因。張出任局長期間，分別於2012及2016年兩度「加辣」，他說當年設「辣招」時已宣示政策屬「非常時期的非常措施」，而現時經濟狀况、市場需求有別當年。

張預計全面撤辣將影響有迫切需求的置業者，因成本下降同時又基於迫切需求，或因而考慮買樓。至於會否刺激樓市令政府加快賣地，他說當局賣地非單純為錢，一旦賣地價格上升同時帶動市場價格上升，賣地價格下跌亦產生其他連鎖效應，相信政府會小心評估。

張：考慮未來 仍應思考人工島

另外，預算案亦提及推遲交椅洲人工島計劃，張炳良早前在本報撰文，認為北部都會區及人工島計劃同時推展或構成政府財政壓力。張昨稱文章是從財政角度考慮，發展人工島需大量資金，即使政府借貸，私人市場會否願意支持政府，亦「視乎他們看到的回報是怎麼樣」，加上成本還在演變，財政是否負擔得到是「一個真正的問題」，故認為政府因而在時間上需調校。他強調，考慮到未來住屋需求，當局仍應積極思考人工島計劃。

明報記者

（2024/25預算案）

相關字詞﹕張炳良 撤辣 陳茂波 財政預算案

上 / 下一篇新聞