陳茂波：樓市極端可推空置稅 現遠未需 張炳良任內兩度加辣 稱需求不同撤辣「講得通」

陳茂波昨於商台節目《政經星期六》表示，近年以美國為首的西方國家打壓及「唱衰」香港，影響市場氣氛和資金流向，「悲觀情緒被不必要放大」；加上考慮到目前樓市供應量充足，未來3至4年約有11萬個新樓單位，認為當年引入的「辣招」可退場。他說本港仍面對高息口和地緣政治壓力，撤辣能給予市場清晰信息並創造環境，樂見日後市場平穩健康發展。

推細地讓中小型發展商加入競爭

被問倘發展商不積極推盤令樓價上升將如何，陳茂波稱極端情况下可引入空置稅，但不會引入硬指標，現時亦未有需要。他稱會持續監控市場情况準備不同預案，同時會持續推地，舉例推出規模較細地塊，令中小型發展商「入場」增加競爭。他預料撤辣後現樓供應量增多，令買樓自用者有更多選擇；同時金管局亦放寬按揭措施，相信置業亦「容易少少」。

張炳良昨出席大學講座時稱，現時撤辣為適合時機，但外界亦不應將印花稅等「辣招」解讀為近年本港市場不濟主因。張出任局長期間，分別於2012及2016年兩度「加辣」，他說當年設「辣招」時已宣示政策屬「非常時期的非常措施」，而現時經濟狀况、市場需求有別當年。

張預計全面撤辣將影響有迫切需求的置業者，因成本下降同時又基於迫切需求，或因而考慮買樓。至於會否刺激樓市令政府加快賣地，他說當局賣地非單純為錢，一旦賣地價格上升同時帶動市場價格上升，賣地價格下跌亦產生其他連鎖效應，相信政府會小心評估。

張：考慮未來 仍應思考人工島

另外，預算案亦提及推遲交椅洲人工島計劃，張炳良早前在本報撰文，認為北部都會區及人工島計劃同時推展或構成政府財政壓力。張昨稱文章是從財政角度考慮，發展人工島需大量資金，即使政府借貸，私人市場會否願意支持政府，亦「視乎他們看到的回報是怎麼樣」，加上成本還在演變，財政是否負擔得到是「一個真正的問題」，故認為政府因而在時間上需調校。他強調，考慮到未來住屋需求，當局仍應積極思考人工島計劃。

明報記者

（2024/25預算案）