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港聞

港聞二

代理伙癌漢呃保險 3人囚54至76月

【明報專訊】友邦前保險代理涉嫌聯同表兄安排一名患淋巴癌的男子冒充保單持有人，以取得癌症證明申請危疾及醫療索償。保險代理另替一對姊妹偽造病歷，企圖騙取保金和延長病假。代理承認6項串謀詐騙罪和3項偽造罪，昨於高院被判囚6年4個月，代理表兄監禁5年，淋巴癌患者監禁4年半。法官指本案歷時逾3年，涉款逾2700萬元，若然被告沒被揭發，或會繼續損害保險公司利益。

被告為前保險代理王家強（現年45歲）、自由身司機羅俊傑（45歲）和裝修工梁偉鍵（40歲）。辯方求情稱，梁2017年確診濾泡性淋巴癌，病况一度好轉，惟翌年癌症復發，遂透過中間人認識王和羅，假冒身分獲得免費醫學療程。辯方說，羅曾將3.2萬元報酬分發予梁，梁願意向友邦保險賠償該3.2萬元。

除了涉案淋巴癌被告，王家強亦曾以同一手法安排乳癌和胃腺癌等病人冒充保單持有人身分，申請危疾及醫療索償。

法官黎婉姫判刑稱，王家強安排索賠保險的計劃，為本案主腦，角色比其他人更重要，加上王是保險代理，屬嚴重違反誠信責任；本案導致友邦保險損失逾2700萬元，若然王沒被揭發，可能會繼續損害友邦保險利益，遂判囚6年4個月。

黎官強調，羅俊傑和梁偉鍵的罪責比王家強輕微，惟兩人都有重要角色，否則計劃無法成事，判處羅囚5年，而梁雖願意向友邦賠償3.2萬元，但梁獲得的醫學療程價值逾100萬元，「與獲益相比，賠償金額實在微不足道」，遂判處梁囚4年半。

【案件編號：HCCC 182/23】

相關字詞﹕高等法院 廉政公署 偽造 串謀詐騙 危疾保險 醫療保險 癌症 友邦保險

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