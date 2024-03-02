代理伙癌漢呃保險 3人囚54至76月

被告為前保險代理王家強（現年45歲）、自由身司機羅俊傑（45歲）和裝修工梁偉鍵（40歲）。辯方求情稱，梁2017年確診濾泡性淋巴癌，病况一度好轉，惟翌年癌症復發，遂透過中間人認識王和羅，假冒身分獲得免費醫學療程。辯方說，羅曾將3.2萬元報酬分發予梁，梁願意向友邦保險賠償該3.2萬元。

除了涉案淋巴癌被告，王家強亦曾以同一手法安排乳癌和胃腺癌等病人冒充保單持有人身分，申請危疾及醫療索償。

法官黎婉姫判刑稱，王家強安排索賠保險的計劃，為本案主腦，角色比其他人更重要，加上王是保險代理，屬嚴重違反誠信責任；本案導致友邦保險損失逾2700萬元，若然王沒被揭發，可能會繼續損害友邦保險利益，遂判囚6年4個月。

黎官強調，羅俊傑和梁偉鍵的罪責比王家強輕微，惟兩人都有重要角色，否則計劃無法成事，判處羅囚5年，而梁雖願意向友邦賠償3.2萬元，但梁獲得的醫學療程價值逾100萬元，「與獲益相比，賠償金額實在微不足道」，遂判處梁囚4年半。

【案件編號：HCCC 182/23】