英廠電巴最快上半年起程 過海「頭炮」112號線

ADL電巴為繼比亞迪後九巴引入的第二款純電動雙層巴士，使用英國製造商ADL原廠電池，其餘大部分為歐洲廠零件，在內地組裝。

九巴指出，ADL雙層電巴與比亞迪一樣，充電兩小時可行駛300公里，但由於電池安裝在車頭輪椅位附近、樓梯底及車底等，與比亞迪大部分放車尾不同，下層可較比亞迪多10個座位，共27個，企位較比亞迪少3個，有40個，而兩類巴士上層均坐55人。整體而言ADL雙層電巴可載122人，較比亞迪多7人。ADL電巴外觀繼續以電光綠為主色，用仿木地板，設雙輪椅泊位並有免費5G Wi-Fi。

九巴：不側重單一品牌 分散風險

被問到九巴於港島無車廠、於港島線投入電巴充電會否有困難，九巴重申參考現有比亞迪電巴營運數據，部分路線出車前充電一次可行走400公里，已夠全日營運。

至於未來車隊內ADL及比亞迪電巴各佔多少，九巴稱暫未設比例，亦不會側重購入某一品牌，形容需分散風險。九巴說，兩品牌造價相若，但整體而言雙層電巴造價較傳統巴士貴一半以上；而連同新引入的10輛ADL電巴，車隊82輛電巴中68輛為自資購買，九巴不希望將成本轉嫁消費者，但發展電巴長遠對財政構成額外負擔，故未來購入多少電巴，視乎財政可持續性，盼政府資助。根據香港海關汽車首次登記稅系統資料，該型號ADL電巴零售價約404萬元。

城巴除了電巴亦發展氫巴，近日已投入服務。九巴稱暫未有意發展其他新能源巴士，認為集中精力發展其中一類更具成本效益。