明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

英廠電巴最快上半年起程 過海「頭炮」112號線

【明報專訊】九巴早前購入10輛由英國巴士製造商亞歷山大丹尼士（ADL）製造的雙層電巴「Enviro500EV」，昨稱該車型已通過運輸署車輛類型評定，首輛亦已出牌，完成路線訓練及獲署方批准後，ADL電巴有望今年上半年陸續投入服務。九巴又預告將首次有電動巴士於過海線服務，包括新的ADL電巴及現有比亞迪電巴，首條路線為來往長沙灣蘇屋至北角的112號線，港島區市民有機會體驗九巴電巴。

ADL電巴為繼比亞迪後九巴引入的第二款純電動雙層巴士，使用英國製造商ADL原廠電池，其餘大部分為歐洲廠零件，在內地組裝。

九巴指出，ADL雙層電巴與比亞迪一樣，充電兩小時可行駛300公里，但由於電池安裝在車頭輪椅位附近、樓梯底及車底等，與比亞迪大部分放車尾不同，下層可較比亞迪多10個座位，共27個，企位較比亞迪少3個，有40個，而兩類巴士上層均坐55人。整體而言ADL雙層電巴可載122人，較比亞迪多7人。ADL電巴外觀繼續以電光綠為主色，用仿木地板，設雙輪椅泊位並有免費5G Wi-Fi。

九巴：不側重單一品牌 分散風險

被問到九巴於港島無車廠、於港島線投入電巴充電會否有困難，九巴重申參考現有比亞迪電巴營運數據，部分路線出車前充電一次可行走400公里，已夠全日營運。

至於未來車隊內ADL及比亞迪電巴各佔多少，九巴稱暫未設比例，亦不會側重購入某一品牌，形容需分散風險。九巴說，兩品牌造價相若，但整體而言雙層電巴造價較傳統巴士貴一半以上；而連同新引入的10輛ADL電巴，車隊82輛電巴中68輛為自資購買，九巴不希望將成本轉嫁消費者，但發展電巴長遠對財政構成額外負擔，故未來購入多少電巴，視乎財政可持續性，盼政府資助。根據香港海關汽車首次登記稅系統資料，該型號ADL電巴零售價約404萬元。

城巴除了電巴亦發展氫巴，近日已投入服務。九巴稱暫未有意發展其他新能源巴士，認為集中精力發展其中一類更具成本效益。

相關字詞﹕比亞迪 亞歷山大丹尼士（ADL） 雙層巴士 電動巴士 九巴

上 / 下一篇新聞

聯合病翁亡 揭護士入漏定時量血指令 3更皆未察 院方：工作忙不熟新系統無關病殁
聯合病翁亡 揭護士入漏定時量血指令 3更皆未察 院方：工作忙不熟新系統無關病殁
指事主一直穩定 倘不適必查血壓
指事主一直穩定 倘不適必查血壓
屯院疑手術室漏水涉喉管焊接差 或究承建商
屯院疑手術室漏水涉喉管焊接差 或究承建商
無家者宿舍起火 大廈警鐘失靈7傷 應急照明、出口指示「不在有效狀態」 消防：會執法
無家者宿舍起火 大廈警鐘失靈7傷 應急照明、出口指示「不在有效狀態」 消防：會執法
煙湧地燙 上層住戶摸黑逃
煙湧地燙 上層住戶摸黑逃
美領事暗指港不需要23條 公署：煽動撤資
美領事暗指港不需要23條 公署：煽動撤資
處理港垃圾 港區政協倡灣區城市協力
處理港垃圾 港區政協倡灣區城市協力
枕蓋頭開煤氣 運輸工認企圖殺前女友
枕蓋頭開煤氣 運輸工認企圖殺前女友
酒吧消遣爭執 男子離開捱斬
酒吧消遣爭執 男子離開捱斬
海關檢1600萬支私煙拘538人 25買家
海關檢1600萬支私煙拘538人 25買家
唐英年稱西九6月須定財案 楊潤雄：意見盡快告知管理局
唐英年稱西九6月須定財案 楊潤雄：意見盡快告知管理局
元朗簡屋營運合約招標
元朗簡屋營運合約招標
Carousell前總經理認扼妻頸判社服
Carousell前總經理認扼妻頸判社服
官：馬家健不可信 大狀妨礙司法罪脫 指被告做法不尋常但證據不足 「似違律師專業守則」
官：馬家健不可信 大狀妨礙司法罪脫 指被告做法不尋常但證據不足 「似違律師專業守則」
書面口頭說法矛盾 官指被告沒為馬澄清
書面口頭說法矛盾 官指被告沒為馬澄清
陳沛敏：黎智英主張和平體諒勇武 不欲見運動中斷 文章曾稱黎無礙編採判斷 澄清「僅指流水集會案報道」
陳沛敏：黎智英主張和平體諒勇武 不欲見運動中斷 文章曾稱黎無礙編採判斷 澄清「僅指流水集會案報道」
辯方展示黎出賣壹週刊標題 陳不知起題者受罰否
辯方展示黎出賣壹週刊標題 陳不知起題者受罰否
海運食品混可卡因 檢市值5700萬
海運食品混可卡因 檢市值5700萬
3私家車檢2000萬元毒 兩青年被捕
3私家車檢2000萬元毒 兩青年被捕
爭建北都新校區 理大盼開醫學院 定位「醫工結合」 擬每年招收100人
爭建北都新校區 理大盼開醫學院 定位「醫工結合」 擬每年招收100人
0班小學倘併校 可獲100萬津貼
0班小學倘併校 可獲100萬津貼
代理伙癌漢呃保險 3人囚54至76月
代理伙癌漢呃保險 3人囚54至76月
向下線女兒「射單」 保險經理判社服
向下線女兒「射單」 保險經理判社服
三鐵港將伍泰龍練車被撞傷 巴士司機疑不顧而去
三鐵港將伍泰龍練車被撞傷 巴士司機疑不顧而去
九市速遞：「以前不行，現在可以了」 橫琴「封關」 澳門首客帶水果飯盒
九市速遞：「以前不行，現在可以了」 橫琴「封關」 澳門首客帶水果飯盒
九市速遞：深圳無人機送血急救 省時八成
九市速遞：深圳無人機送血急救 省時八成
九市速遞：佛山垃圾製氫廠年減排14萬噸 擬年內運作
九市速遞：佛山垃圾製氫廠年減排14萬噸 擬年內運作
九市速遞：穗醫院經「藥械通」引乾眼症新藥
九市速遞：穗醫院經「藥械通」引乾眼症新藥
灣區手記：身分認同 ／文：尚東美
灣區手記：身分認同 ／文：尚東美
【Emily】李嘉誠1.2億捐史丹福 助頂尖學者研免疫疾病新療法
【Emily】李嘉誠1.2億捐史丹福 助頂尖學者研免疫疾病新療法
【Emily】前民政局副局長 陳積志任申訴專員
【Emily】前民政局副局長 陳積志任申訴專員
【Emily】樂園推港式避風塘美食吸客 迪士尼：魔雪餐廳日賣套餐最多3000份
【Emily】樂園推港式避風塘美食吸客 迪士尼：魔雪餐廳日賣套餐最多3000份
【Emily】宣布加煙稅後24小時 戒煙熱線來電飈8倍
【Emily】宣布加煙稅後24小時 戒煙熱線來電飈8倍
【Emily】工程師周嘉年華開鑼 深井小學生打造鵝船
【Emily】工程師周嘉年華開鑼 深井小學生打造鵝船