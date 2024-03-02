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港聞

港聞二

0班小學倘併校 可獲100萬津貼

【明報專訊】全港小學本月起將陸續接獲「開班信」，倘學校獲派不足16名小一新生，將不獲資助開辦小一。教育局昨日公布，「獲派0班」小學須提交發展方案，倘選擇與他校合併，可獲100萬元額外津貼，合併後出現的超額教師亦准保留3年。津貼小學議會主席蘇炳輝表示，新設合併津貼是好開始，為「完全沒有辦法的學校」提供合併誘因，但強調絕大部分學校用心辦學，「不會突然因為有100萬而打算合併」。

超額教師准保留3年

教育局昨向全港小學發通告，稱「獲派0班」的小學須提交發展方案，倘選擇與他校合併，毋須教育局安排學生轉至其他公營學校，合併後營辦小一的學校可獲一筆過100萬額外津貼，合併後出現的超額教師獲准保留3年，讓學校有時間透過人手交替及其他方式調整教師人手。

津小議會讚好開始 倡看齊中學

蘇炳輝表示，適齡學童人口下降，難免出現學額過剩，「如果（學校）真是去到完全沒有辦法，提供津貼及容許保留人手，可能會為某些學校或辦學團體提供合併的誘因」。他說當局以往沒為「獲派0班」小學提供合併津貼，認同新設津貼是「好開始」，惟中學現設每級50萬元的合併津貼，「不會覺得中學特別需要多一點，而小學只需少一點」，促當局「看齊」中小學合併津貼。

上學年有5間小學「獲派0班」小一，蘇炳輝稱教育局未有透露獲派0班的小學數目，學界對下學年開班情况「一直很緊張」，寄望受影響學校能減少。他稱絕大多數學校用心辦學，「沒有人會願意停辦」，指縮班殺校對業界衝擊很大，冀局方勿打擊教師士氣，「不想業界人心惶惶，希望教師集中精神教好小朋友」。

相關字詞﹕小學 教育局

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