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港聞

港聞二

爭建北都新校區 理大盼開醫學院 定位「醫工結合」 擬每年招收100人

【明報專訊】政府提出發展「北都大學教育城」，多間大學及專上院校先後表明有意進駐。理大校長滕錦光昨稱將爭取於北都興建新校區，已向政府提交建議書。繼科大表明爭取建立本港第三間醫學院後，滕透露理大亦盼在新校區成立新醫學院，以「醫工結合」為定位，暫擬初期每學年招收約100名醫科生，但料最快五六年後才成事。

科大目標於今屆政府任內成立醫學院，擬招收已持首個學士學位的申請人，提供4年制「學士後學士醫學課程」，包括非醫學背景但有濃厚興趣者。滕錦光昨於新春午宴表示，理大亦將爭取建立醫學院，培育前線醫生。理大現有護理學、放射學、物理治療學及眼科視光學等本科課程，他稱校內醫療相關學科獨欠醫學，惟「暫時在紅磡（校園）是做不到的，因為沒有地方」。

他說，倘獲批新設醫學院，預計初期規模會小於港大及中大，每年培育約100名醫科生；理大將發揮校內工程學科優勢，以「醫工結合」為定位，專注發展醫療機械。

醫療衛生界立法會議員林哲玄不反對院校爭取成立新醫學院，認為大學願意投放資源培育更多醫生，「一定是好事」，惟成立及發展醫學院挑戰巨大，首要是政府需提供大筆撥款。

港大中大醫學院有意增學額

林哲玄：屆時仍需這麼多醫生？

林哲玄另關注新醫學院能否招攬足夠教學、科研人才，「現時兩間大學找人也不容易」，而籌備興建醫學院至首屆醫科生畢業，至少歷時10年。他憶述，本地曾出現醫生過剩，當時醫管局曾着令部分醫護退休，而港大醫學院和中大醫學院亦有意增至每年各400個學額，「屆時是否仍需要這麼多醫生呢？」他呼籲政府決定是否資助成立第三間醫學院時「小心計數」。

另擬建研發基地教學酒店

此外，理大期望於北都興建研發基地和大型教學酒店。滕錦光稱，大學現有約3萬名學生，冀將學士後課程的教學工作及部分研究遷至北都，涉3000名研究生及3000名研究員。

相關字詞﹕北都大學教育城 醫學院 理工大學

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