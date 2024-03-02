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港聞

港聞二

辯方展示黎出賣壹週刊標題 陳不知起題者受罰否

【明報專訊】辯方昨日早上盤問時任《蘋果日報》副社長陳沛敏時，展示《壹週刊》於2017年曾以黎智英的黑白相片作為封面，指出標題「出賣壹週刊內幕」含有「背叛」意思；陳沛敏供稱，不知執筆起題者用意是否如此，但同意「出賣」一詞可解作背叛。

不肯定原意指「背叛」

辯方續問道，時任《壹週刊》社長黃麗裳有沒有因此面對處分，陳表示不清楚《壹週刊》的事，只知道黃任職《壹週刊》。法官杜麗冰補充，「出賣」字眼在廣東話不一定是貶義，亦可僅指「售出」的意思。

控辯雙方和法官就新聞編採議題向陳沛敏提問。辯方指出，不同報章或媒體的新聞報道角度各有不同，例如於2019至2020年間，《蘋果日報》主張較為追求自由、對政府取態批判，對此陳沛敏認同。辯方又表示，《明報》和《經濟日報》相對保守及支持政府，陳則回應說：「我唔想演繹其他傳媒個路線。」當辯方表示《文匯報》及《大公報》取態支持政府，陳稱這和她的觀察相符。

辯方在盤問尾聲指出，傳媒有特定編採角度並非錯事，陳表示同意。

指社論可表立場 新聞道真相

至於控方在覆問談及，《蘋果》「編輯室約章」列出新聞報道秉持真實，不受政府、商業左右，法官李運騰問陳沛敏是否同意各傳媒機構可抱持不同政治角度，陳認為可以，但應透過社論表達政治理念。她強調新聞報道基於事實真相，有別於評論文章。李官追問，《蘋果》內部有沒有機制確保編採自主，陳回答：「其實都係靠同事自己意識。」

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 陳沛敏 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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