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港聞

港聞二

官：馬家健不可信 大狀妨礙司法罪脫 指被告做法不尋常但證據不足 「似違律師專業守則」

【明報專訊】大律師張曉惠和律師行「師爺」陳強利涉游說青年馬家健承認販毒罪，被控串謀妨礙司法公正。陳認罪被判囚3年，張否認控罪並受審。法官昨在區院裁決指馬家健並非誠實可靠的證人，其證供不合情理且不盡不實，他由2016年被捕起多次說謊，即使本審訊主問時仍堅稱收包裹無報酬，盤問下才改口；但法官同時指張不可信，其行為「似乎違反了大律師的專業守則」。因未能肯定會面情况和被告是否串謀協議一員，裁定罪名不成立。

律政司回覆查詢表示會研究判辭和主控官報告，再決定是否需要跟進裁決結果。

馬屢說謊 官：年輕但非無知

事主馬家健獲豁免起訴並在審訊作供，是控方唯一傳召的證人。辯方質疑馬家健的誠信，指馬在本審訊主問階段，仍堅稱代同案另一涉案者洪智謙收取包裹沒有報酬，辯方盤問時引述馬2019年4月的書面供辭兩次提及報酬為1000元，他才承認。馬庭上解釋忘記這份供辭，當初沒有告知海關和陪審團，是因為覺得有可能因此被定罪；他另承認只要對自己有利，會向執法人員甚至法庭說謊。資料顯示，洪智謙於2017年3月已被撤銷販毒罪。

法官張潔宜判辭指出，雖然馬家健案發時只有20歲，但顯然非絕對無知的青年，他在被捕一刻已意識到其答法對被定罪有重大影響，並一直堅持這個謊言。既然馬知此為關鍵事項，一直銘記於心，無可能忽然忘記或有混淆。就馬被要求代收包裹一事，張官認同辯方指他不覺得奇怪不可行，盤問後期他又確認曾覺得奇怪並向洪查詢，但不記得對話內容，證供前後矛盾。

據馬家健所說，他因工作認識洪智謙，對方介紹到其胞弟洪智勤開設的拉麵店工作；他決定推翻認罪的決定，是基於得知律師代表是洪弟找來，律師無以其利益為先。張官指懲教署的探訪紀錄顯示洪弟在馬2017年1月27日首次會見律師團隊前已探訪過他，必然會談及請律師的事宜。若二人只是賓主關係，洪弟沒理由探訪他和替他聘請律師，更不會無條件提出照顧父親的承諾。

就被告張曉惠（案發時33歲），她選擇不作供，辯方依賴她在馬家健申請撤回認罪聆訊中的供辭及誓辭作為證據。除她涉違反專業守則外，張官亦提到若馬家健提出「一招一放」，實際上不會減輕其刑責，除非他表示自己是主腦，但其刑責必然更重，故二人犯法較一人犯法嚴重的原則在本案不適用，被告撰寫的答辯商討信無助馬減刑。

難減刑 被告無向馬解釋

張官又指出，即使馬想減刑，關注點應該只是針對包裹的販毒案，洪的其他控罪與馬無關，馬的指示不可能是換取控方不起訴洪所有控罪，被告無向馬解釋清楚「異乎尋常」。張官肯定陳強利與洪智勤必然達成協議使洪智謙不被控，但由於不能接納馬和被告說法，未能毫無合理疑點證明被告涉案，裁定罪脫。

但張官指如接納馬的證供，被告行為顯然以洪的利益出發，屬串謀一分子，阻馬說出真相，具妨礙司法公正傾向。

【案件編號：DCCC 37/22】

相關字詞﹕區域法院 企圖販毒 大律師 串謀妨礙司法公正 馬家健

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