元朗簡屋營運合約招標

物管業稱多公司有意

房屋局昨發稿稱，除提供住屋外，簡約公屋亦為住戶及附近地區居民提供不同服務和設施，故營運及管理服務要求有別一般物業管理合約。陳志球引述部分業界意見，簡約公屋不賺錢，但仍願承擔社企責任，期望讓入住者生活更舒適及有尊嚴。他稱不少物管公司早已成立義工團隊，用作建立團隊精神及回饋社區，相關經驗有助日後在簡約公屋項目應用。他提到局方去年已簡介細節，當時18區關愛隊仍未成立。他認為日後可結合社福機構、關愛隊及物管公司的經驗合作。

社區組織協會副主任施麗珊表示，社協現時人手不足，「就算聘用新職員，仍須安排現有職員監督其工作」，現階段無打算投標。她說是次項目投標方式靈活，可由社福機構及物管公司各自遞交，或由兩者一同遞交均接受；惟她認為雙方在投標前要商議權責分工的安排，以確保日後服務質素。