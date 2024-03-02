元朗簡屋營運合約招標

【明報專訊】政府昨就元朗攸壆路簡約公屋營運及管理公開招標，訂明投標者須為非政府機構，即按《稅務條例》獲豁免繳稅的慈善機構及慈善信託，或持有物監局物管牌照的機構。房屋局稱，合約包括物業管理及日常保養維修等，亦涵蓋社會服務，以及管理和營運配套設施等。物業管理公司協會前會長兼發言人陳志球昨稱，不少公司對項目感興趣；惟需研究當局是否採用雙信封制投標，即除考慮價錢外，亦考慮物管公司經驗及日後社福服務計劃等技術評分，料若後者佔比較重，能提升物管公司方案的質素。
物管業稱多公司有意
房屋局昨發稿稱，除提供住屋外，簡約公屋亦為住戶及附近地區居民提供不同服務和設施，故營運及管理服務要求有別一般物業管理合約。陳志球引述部分業界意見，簡約公屋不賺錢，但仍願承擔社企責任，期望讓入住者生活更舒適及有尊嚴。他稱不少物管公司早已成立義工團隊，用作建立團隊精神及回饋社區，相關經驗有助日後在簡約公屋項目應用。他提到局方去年已簡介細節，當時18區關愛隊仍未成立。他認為日後可結合社福機構、關愛隊及物管公司的經驗合作。
社區組織協會副主任施麗珊表示，社協現時人手不足，「就算聘用新職員，仍須安排現有職員監督其工作」，現階段無打算投標。她說是次項目投標方式靈活，可由社福機構及物管公司各自遞交，或由兩者一同遞交均接受；惟她認為雙方在投標前要商議權責分工的安排，以確保日後服務質素。
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