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港聞二

唐英年稱西九6月須定財案 楊潤雄：意見盡快告知管理局

【明報專訊】西九文化區管理局陷入財困，預料明年中現金流「乾塘」，去年提出賣地以改善財政，向政府提交具體方案，正等候回覆。西九管理局董事局主席唐英年日前接受《星島日報》訪問稱，至今仍未收到任何政府消息，西九不想破產，亦不願「攤大手板」向政府拿撥款。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨回應稱，政府正研究方案，會盡快把政府意見告知西九管理局。

唐：不想破產也不想攤大手板

唐英年表示，簽訂文化藝術展覽合約時，須確保足夠資金支付，故不可能一直等待至明年中。他預料今年6月有「決定」，理解政府面對連續兩年逾千億財赤壓力，不一定願再撥款予西九營運，並希望西九自行解決問題。

唐英年強調，不希望申請破產或「攤大手板」問政府撥款，估計會運用手上土地資源，或出售部分。他又稱，西九在市况低迷時賣地會「推冧市」的說法無知，西九不着急賣地，最快2026/27年才會沽售，有信心國家正採取穩定的發展方針，香港亦穩步發展。

楊：欣賞西九多方構想方案

楊潤雄昨在記者會回應有關提問稱，西九管理局是自付盈虧的機構，首要任務是充分利用手上資源推動香港文化發展，面對財政困難時尋求不同方法解決問題，形容是負責任做法。他非常欣賞西九管理局從多方面構想應對方案，而非單一方案，一旦政府對方案有不同想法時，可探討更多解決辦法。

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