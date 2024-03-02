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港聞二

海關檢1600萬支私煙拘538人 25買家

【明報專訊】新一份《財政預算案》宣布連續兩年加煙稅。海關自上月中展開名為「風暴」的大型反私煙行動，於全港各區共破獲560宗案件，檢取1600萬支懷疑未完稅香煙、1.76公斤雪茄及0.4公斤製成煙草，共值約6200萬元，應課稅值約4300萬元，並扣查3輛車。行動中海關拘捕538人，包括懷疑從口岸帶私煙入境的旅客、私煙貯存倉負責人、買賣小量私煙自用的市民，並向300個報販派傳單，提醒切勿售賣來歷不明香煙。

檢控17入境客 481罰款

海關鐵路及渡輪口岸科副總指揮官歐陽文政表示，海關2月19日起於各管制站展開行動，截至2月28日共檢控17名入境旅客，檢獲超過1.2萬支未完稅香煙及小量雪茄，市值共4.2萬元，應課稅值約3.2萬元。同時，海關向481名18至83歲入境旅客安排「有代價地就罪行不予檢控」，以罰款代替訴訟，涉及約7.8萬支煙、小量雪茄及製成煙草，市值約27萬元，應課稅值約20萬元，總罰款約200萬元。海關發現部分旅客會將私煙藏在腰間、特製腰封、緊身褲褲管等。

歐陽文政引述去年法庭處理同類案件最高判罰款2萬元、監禁3個月。至於以罰款取代訴訟的處理方法，根據法例，涉案者要繳交未完稅貨品5倍稅及2000元定額罰款。

《財政預算案》提出即時加煙稅，代表罰款亦會增加，如市民帶多一條即200支煙入境本港又無申報，要罰款5306元。

昔用僻屋貯存 今轉劏房迷你倉

另外，行動中海關搗破不同規模私煙儲存倉，包括揭發一個阿聯酋抵港貨櫃內藏420萬支煙；屯門停車場貨車貨櫃共藏860萬支煙；深水埗劏房藏35萬支煙，共拘捕兩名懷疑倉庫管理員。海關稅收罪案調查科監督劉良智說，以往不法分子通常利用新界偏僻鐵皮屋為倉，最近則多轉用劏房及迷你倉，並選擇分散貯存以減低損失。

至於販賣零售方面，海關共拘捕25名買家及10名賣家，大部分被捕人是買小量私煙自用的煙民。海關亦聯同控煙辦打擊公屋派發私煙傳單及利用電話訂購方式銷售私煙的活動。

相關字詞﹕私煙

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