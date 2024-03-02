枕蓋頭開煤氣 運輸工認企圖殺前女友

出軌後求復合不果

上門收拾物品突激動

根據案情，被告盧文傑（現年43歲）和李姓事主分別均曾離婚，各自育有一子。兩人2017年於交友程式認識後交往，在屯門龍逸邨一個單位同居。2021年，事主發現被告出軌，遂決定分手。根據事主說法，被告多次要求復合，曾經服安眠藥自殺不果。不久事主結交新男友，兩人亦達成協議，被告可以上門收拾個人物品。

雙方約定2022年4月在單位見面，事主擔心和被告起爭執，事前將兒子交託鄰居照顧。事發當晚，被告突然情緒激動，把事主推到沙發上，聲稱要強姦事主，而事主可以報警。事主掙扎半分鐘後，被告停手，稱到廚房吸煙。5秒後，事主聽到爆炸聲和見到火光。被告從廚房跑出來，將事主按在地上，嘗試用枕頭蓋着事主頭部近10秒。被告揚言已與外遇對象分手，欲與事主同歸於盡。事主驚慌之下承諾會與現任男友分手，被告最終放手。事主獨自逃出單位，被告則在單位昏迷獲救。廚房爐頭一度起火，消防員滅火後調查火警起因，發現煤氣喉曾遭人手鬆開。

【案件編號：HCCC 243/23】