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港聞

港聞二

枕蓋頭開煤氣 運輸工認企圖殺前女友

【明報專訊】運輸工與前女友復合不果，到前女友的公屋單位收拾物品，其後嘗試用枕頭焗死女方，聲稱要同歸於盡。男方進入廚房後，女方聽到爆炸聲及聞到煤氣味，隨即逃離單位。消防人員調查證實，廚房煤氣喉曾遭人手鬆開，煤氣掣亦被打開。涉事男子昨於高院承認一項企圖謀殺，法官陳慶偉稱本案涉及晚上在公屋縱火，構成加刑因素，下令被告還押至3月14日判刑。

出軌後求復合不果

上門收拾物品突激動

根據案情，被告盧文傑（現年43歲）和李姓事主分別均曾離婚，各自育有一子。兩人2017年於交友程式認識後交往，在屯門龍逸邨一個單位同居。2021年，事主發現被告出軌，遂決定分手。根據事主說法，被告多次要求復合，曾經服安眠藥自殺不果。不久事主結交新男友，兩人亦達成協議，被告可以上門收拾個人物品。

雙方約定2022年4月在單位見面，事主擔心和被告起爭執，事前將兒子交託鄰居照顧。事發當晚，被告突然情緒激動，把事主推到沙發上，聲稱要強姦事主，而事主可以報警。事主掙扎半分鐘後，被告停手，稱到廚房吸煙。5秒後，事主聽到爆炸聲和見到火光。被告從廚房跑出來，將事主按在地上，嘗試用枕頭蓋着事主頭部近10秒。被告揚言已與外遇對象分手，欲與事主同歸於盡。事主驚慌之下承諾會與現任男友分手，被告最終放手。事主獨自逃出單位，被告則在單位昏迷獲救。廚房爐頭一度起火，消防員滅火後調查火警起因，發現煤氣喉曾遭人手鬆開。

【案件編號：HCCC 243/23】

相關字詞﹕高等法院 企圖謀殺 感情糾紛

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