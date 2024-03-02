處理港垃圾 港區政協倡灣區城市協力

黃錦輝提交6項提案，他稱曾到江門市考察，當地垃圾焚化爐面臨焚燒量不足的問題，相反香港處理垃圾的設施容量不足，建議本港與大灣區城市共同建設和營運垃圾焚化廠，將廢物轉化可再生能源。民建聯亦提議本港與大灣區城市共同探討利用固體廢物處置設施，加快處理現時本港的固體廢物問題。

黃錦輝認為香港「中端職業人手」同樣出現缺口，包括資訊科技、機電工程、航空等行業，建議容許香港職業培訓機構在大灣區設分校，並擴大學歷互認和非本地畢業生留港計劃的範圍，吸引更多技術型人才來港就業。黃又提到，內地生對文憑試的需求正增加，建議在內地開辦更多文憑試學校和課程、開辦正規文憑考試師資培訓，以及爭取所有文憑試科目在內地開考等。

民建聯的港區人代及政協則合共提出31項建議及提案，人大常委李慧琼提到，外國人在華生活面對不少挑戰，例如支付系統及無身分證，難應付部分生活需求等，她建議讓身處海外、即將來華者用護照在網上辦理政務，並參考香港八達通系統，方便旅客在內地付費。